A Dronero per il “Ponte del Dialogo” l’incontro con i poeti del territorio

Da Manta a Caraglio, da Torino a Saluzzo, da Ceva a Mondovì ma anche Benevagienna e Vicoforte. Ieri pomeriggio, venerdì 21 giugno, all’interno dello storico Palazzo Savio di Dronero sono stati ospitati poeti del territorio, in occasione di “Ponte del dialogo - Poesia”.

Un nuovo format, tutto dedicato alla poesia, per il festival letterario diffuso divenuto ormai appuntamento attesissimo e molto partecipato.

A essere protagonisti ieri pomeriggio all’interno dello storico edificio dronerese, sono stati Livio Ardelli, Maria Silvia Caffari, Bruno Cavallero, Barbara Crepaldi, Carlo Dardanello, Nilo Marocchino e Riccardo Olivieri.

Amore, memoria, guerra, pace, nostalgia e sogno… Presentati da Brunella Pelizza, insegnante e poetessa, a turno i poeti hanno recitato i loro versi o quelli di poeti a loro affini. Scopritori d’anima e rivoluzionari, delle parole hanno raccontato l’essenza, i significati e le emozioni, per un arricchente incontro di condivisione.

Questo pomeriggio invece, sabato 22 giugno, nei giardini di Piazza Beltricco alle ore 17, ritornerà a Dronero Tiziano Fratus. Il poeta e scrittore proporrà un percorso poetico attraverso il suo ultimo libro, dedicato ai grandi alberi d’Italia, da lui soprannominati “alberodonti”, a cui seguirà la baraonda poetica.

L’idea della baraonda si richiama al gioco delle bocce che si faceva nei paesi alle feste patronali, una sorta sorteggio che assortiva giocatori di qualità diverse. Soprattutto, però, richiama un’idea di festa, di kermesse, che sparigliava le forze, divertendosi a mettere insieme il campione e la scartina, il bocciatore sicuro e il puntatore scarso, ogni volta rimescolando abilità e fortuna. Qualcosa del genere vorrebbe essere la “baraonda poetica”: una festa mista e variopinta, che non distingue secondo scelte critiche e secondo giudizi più o meno competenti e autorizzati, ma che si diverte a dare voce a tutti i poeti, noti e no, piccoli e grandi.

Il “Ponte del Dialogo - Poesia” si concluderà poi domani, domenica 23 giugno, in occasione dell’Agriaperitivo in località Archero, alle ore 21. Qui il ritorno di Guido Catalano, insieme a Matteo Castellan, che presenterà “Cosa fanno le femmine in bagno?”, in collaborazione con la Proloco.