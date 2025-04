Coldiretti Cuneo: a Bra Fiera di Pasquetta per tutti i gusti, dai laboratori per bimbi al mercato di Campagna Amica

Anche quest’anno a Bra, alla Fiera di Pasquetta in programma lunedì 21 aprile, non mancheranno le esperienze per i più piccoli a contatto con la natura e le eccellenze agroalimentari, firmate Coldiretti Campagna Amica.

In piazza Giolitti, le fattorie didattiche Coldiretti del progetto Educazione alla Campagna Amica porteranno la campagna in città con curiosi laboratori per bambini, che si susseguiranno a partire dalle ore 10.30: i piccoli potranno conoscere da vicino il magico mondo delle api, grazie a “L’Ape Golosina di Cascina Monfrin”, e scopriranno la stagionalità con i cinque sensi, con “Agrisistema” - progetto JUPPI.

Inoltre, per l’intera giornata, saranno in piazza Giolitti i produttori piemontesi di Campagna Amica con una variegata gamma di specialità: vini, birre, salumi, formaggi, tra cui quelli di pecora di pura razza delle Langhe, nocciole, miele, frutta, composte bio, succhi, granite, confetture, frutta essiccata, e altro ancora.

Nello stand istituzionale di Coldiretti si potrà partecipare alla raccolta firme #nofakeinitaly per una proposta di legge europea di iniziativa popolare che renda obbligatorio indicare l’origine delle materie prime di tutti i cibi in commercio nell’UE, affinché i cittadini possano fare scelte d’acquisto davvero consapevoli.

Infine, nel corso della mattinata di Pasquetta, sempre in piazza Giolitti, andrà in scena la Fiera zootecnica, giunta alla 149esima edizione, a cui parteciperanno anche gli allevatori Coldiretti con i loro capi di razza bovina Piemontese.

“Anche in quest’occasione celebreremo il valore della nostra agricoltura e della nostra zootecnia, contro i tentativi di invasione sulle nostre tavole di prodotti stranieri spacciati per italiani, che spesso non rispettano i nostri stessi standard in materia di sicurezza alimentare, ambientale e di tutela dei diritti dei lavoratori, facendo concorrenza sleale alle nostre aziende”, evidenzia il presidente di Coldiretti di Zona Bra, Luca Beltrando.

“Siamo felici di rinnovare la collaborazione con la Fiera di Pasquetta per portare un po’ del nostro mondo in città, incontrare i consumatori e far conoscere loro la nostra battaglia per la trasparenza in etichetta, e proporre ai bambini esperienze uniche, capaci di trasmettere il legame cruciale tra cibo e territorio e l’importanza dell’origine e della stagionalità di quanto ogni giorno portiamo in tavola”, commenta Luca Truzzi, segretario Coldiretti di Bra.