Dopo il violento temporale notturno, dall'1.38 di questa notte sono scattate molte chiamate al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Cuneo per allagamenti.

Svariati interventi per danni d'acqua tra Cervasca e Vignolo in scantinati, cantine e garage hanno tenuto impegnati lungo il resto della notte le squadre.

Ancora sul posto nella mattinata in alcune abitazioni di Madonna dell'Olmo e Cuneo in via Monforte per liberare gli spazi dall'acqua.