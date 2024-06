Il Cimitero Monumentale di Giovanni Battista Schellino di Dogliani riapre le sue porte sabato 29 e domenica 30 giugno

La provincia di Cuneo racchiude un patrimonio complesso e molto ricco di beni culturali: chiese, cappelle, fortificazioni, castelli, palazzi storici e siti archeologici nei quali affondano le radici e le tradizioni del territorio. Dal 2016, la Fondazione CRC ha tracciato un percorso per preservare questo patrimonio attraverso il sostegno a interventi di restauro e conservazione e, in parallelo, di valorizzazione, con il duplice obiettivo di salvaguardare la bellezza dei luoghi e di dare nuova vita agli spazi attraverso il coinvolgimento delle comunità, la diffusione della conoscenza e la promozione turistica, con una crescente attenzione all’accessibilità fisica, cognitiva e sensoriale.

Manifesta Bellezza è il titolo scelto per il fine settimana che Fondazione CRC dedica, da giovedì 27 a domenica 30 giugno, ai beni culturali: per approfondire gli interventi realizzati in questi anni sui beni culturali, lanciare la nuova edizione del Bando Patrimonio Culturale e offrire un’occasione di scoperta aperta a tutti.

In occasione della pubblicazione del volume 𝐌𝐚𝐧𝐢𝐟𝐞𝐬𝐭𝐚𝑩𝒆𝒍𝒍𝒆𝒛𝒛𝒂, che verrà presentato giovedì 27 giugno presso gli spazi del Rondò dei Talenti per promuovere i beni restaurati grazie al Bando Patrimonio Culturale di Fondazione CRC, alcuni tra i progetti e le esperienze raccontate al suo interno 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐥𝐞 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞 e saranno visitabili nelle giornate di 𝐬𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟐𝟗 𝐞 𝐝𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟑𝟎 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨.

Tra questi, a 𝗗𝗼𝗴𝗹𝗶𝗮𝗻𝗶, sarà possibile visitare il Cimitero Monumentale di Giovanni Battista Schellino, opera interessata da questo intervento di Fondazione CRC e contestualmente verranno organizzate due visite guidate ad alcuni beni dell’architetto con il seguente programma:

- Sabato 29 giugno | ore 16.00

- Domenica 30 giugno | ore 10.00

Ritrovo presso il Cimitero Monumentale

Visita alle 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗚𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗕𝗮𝘁𝘁𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗦𝗰𝗵𝗲𝗹𝗹𝗶𝗻𝗼 (Chiesa dell’immacolata, Chiesa di San Lorenzo, Ritiro Sacra Famiglia e Chiesetta del Ritiro)

Al termine possibilità di vivere un'esperienza immersiva in allestimento presso il Ritiro Sacra Famiglia e di visitare la mostra fotografica di Maurizio Beucci "Impossible Langhe" presso la Chiesetta del Ritiro.

Per informazioni e prenotazioni: 0173.70210 - biblioteca.dogliani@gmail.com