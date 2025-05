Sabato 7 e domenica 8 giugno ritornano le “Giornate dei Giardini delle Essenze”

Una rete di giardini e coltivi che intende valorizzare l’identità culturale di contesti storici urbani dove il paesaggio incontra le tradizioni agricole e le peculiarità architettoniche. Nasce con questo intento nel 2012 il progetto “Essenza del Territorio”, promosso dall’associazione “Le Terre dei Savoia” e dall’associazione “Conservare per Innovare” e volto a promuovere angoli reconditi del territorio dove cultura e natura si intrecciano senza soluzione di continuità. Fiori eduli, piante officinali, erbe aromatiche, colture orto-frutticole di antica tradizione, ma anche semplici spazi verdi urbani dedicati alla riflessione e al tempo libero. Saranno questi gli elementi scenografici che caratterizzeranno la quarta edizione della “Giornata dei Giardini delle Essenze” che il 7 e l’8 giugno prossimi impreziosirà tredici luoghi dislocati tra dodici Comuni delle province di Cuneo e di Asti.

Un’iniziativa che anche quest’anno si svolgerà in concomitanza con “Appuntamento in Giardino”, la celebre manifestazione nazionale promossa dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia (a cui le “Terre dei Savoia” hanno aderito proprio attraverso la Rete dei Giardini delle Essenze), pensata per avvicinare il grande pubblico alla sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani. Un respiro sovralocale, dunque, accresciuto dalla dimensione internazionale di “Appuntamento in Giardino”, che a sua volta, infatti, si dispiegherà in contemporanea a “Rendez-vous aux Jardins”, un evento ideato dal ministero della Cultura francese che oggi coinvolge gran parte dei paesi europei. Nove i giardini ufficialmente rientranti nella rete dei Giardini delle Essenze, a cui per l’occasione si affiancano per la prima volta altri 4 parchi urbani (Castagnole delle Lanze, Sale San Giovanni, Salmour e Trinità), nell’ottica di rafforzare l’offerta culturale-naturalistica volta a coinvolgere grandi e piccoli grazie ad un programma ricco ed eterogeneo, predisposto in collaborazione con enti, associazioni, volontari e professionisti. L’intero programma è anche consultabile al seguente link: https://qr.link/Y7MiI4 .

Bene Vagienna - Orto Romano

Sabato 7 giugno alle 15.30 e alle 17.00, visite guidate all’Orto e ai vicini scavi di Augusta Bagiennorum; alle 15.00 e alle 17.00, laboratorio “Che sassi”; a partire dalle 19.30, ancora, aperitivo “L’Augusta al tramonto” (attività a pagamento). Domenica 8 giugno alle 10.00, 11.30, 14.00, 15.30 e 17.00 visite guidate all’Orto e ai vicini scavi di Augusta Bagiennorum; alle 10.30, alle 12.00, alle 14.30 e alle 17.00, laboratorio “Che sassi”. Informazioni e prenotazioni allo 0171.261467.

Cavallermaggiore - Giardino del Priorato, Orto Tintorio e Giardino dei Semplici

Sabato 7 giugno visita libera ai giardini dalle 15.00 alle 18.30. Domenica 8 giugno visita libera ai giardini dalle 10.00 alle 18.30 con l’apertura della vicina Biblioteca Civica dalle 10.30 alle 12.00 e visita guidata alla chiesa di San Pietro dalle 10.30 alle 12.00.

Cherasco - Antico Orto dei Padri Somaschi

Sabato 7 giugno visita libera o visita con audioguida dalle 15.00 alle 18.30. Domenica 8 giugno visita libera o visita con audioguida dalle 10.00 alle 18.30. Alle 15.00 Kokedama workshop (attività a pagamento); alle 16.30 Terrarium workshop (attività a pagamento). Informazioni e prenotazioni allo 0172.427050.

Cherasco - Giardino dei Semplici e chiesa di San Pietro

Domenica 8 giugno visita libera dalle 10.00 alle 18.30. Alle ore 11.00 presentazione del volume “Guida naturalistica di Cherasco” scritto da Bruno Tibaldi ed edito dal Comune di Cherasco. Informazioni e prenotazioni allo 0172.427050.

Lagnasco - Giardino delle Essenze

Sabato 7 giugno visita libera dalle 15.00 alle 18.30. Dalle 16.00 alle 17.30 visita guidata e laboratorio “Per il giardiniere gourmet, alla scoperta delle erbe e dei fiori commestibili” (attività a pagamento). Domenica 8 giugno visita libera dalle 10.00 alle 18.30. Dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 16.30, visita guidata e laboratorio “Essenze minerali e vegetali nel giardino” (attività a pagamento). Dalle 16.30 alle 18.00 visita guidata e laboratorio “Per il giardiniere gourmet, alla scoperta delle erbe e dei fiori commestibili” (attività a pagamento).

Marene - Giardino della Casa del Custode di Palazzo Galvagno

Sabato 7 giugno visita libera dalle 15.00 alle 18.30. Domenica 8 giugno visita libera dalle 10.00 alle 18.30.



Racconigi - Museo Giardino della Civiltà della Seta “Mario Monasterolo”

Sabato 7 giugno apertura dalle 15.00 alle 18.30. Alle 15.30 letture per bambini a tema giardino; alle 17.00 laboratorio di trattura della seta; alle 18.30 concerto del gruppo “Musicanti anonimi”. Domenica 8 giugno apertura dalle 10.00 alle 18.30. Alle 10.00, alle 11.30, alle 16.00 e alle 16.30 laboratorio di trattura della seta. Dalle 10.00 alle 11.30, partenza della camminata enogastronomica tra setifici e storie della seta con chiusura alle 16.30 (attività a pagamento). Per informazioni e prenotazioni su laboratori e attività 371.1529504.

Savigliano - Giardino dei Sensi del Múses e centro città

Sabato 7 giugno apertura dalle 15.00 alle 18.30. Alle 14.30 e alle 17.00 visita guidata al Múses - Accademia Europea delle Essenze (attività a pagamento); alle 15.30 laboratorio “Atelier del profumiere classico” (attività a pagamento); alle 16.00 laboratorio didattico e creativo “Un giardino di fragranze e forme” (attività a pagamento); alle 17.00 visita guidata “Savigliano e i suoi giardini” ( iatsavigliano@coopeculture.it ; attività a pagamento). Domenica 8 giugno apertura dalle 10.00 alle 18.30. Alle 11.30, 14.30, 15.30 e 17.00, visita guidata al Múses - Accademia Europea delle Essenze (attività a pagamento); alle 11.00 e alle 16.00 laboratorio didattico e creativo “Un giardino di fragranze e forme” (attività a pagamento); alle 15.30 laboratorio “Speciale atelier del profumiere” (attività a pagamento); alle 17.00 presso il giardino di Palazzo Muratori-Cravetta, spettacolo itinerante “Il Giardino degli Dei”. Per visite guidate e laboratori, info@musesaccademia.it .

Santa Vittoria d’Alba - Herbaria Orto Botanico Diffuso

Sabato 7 giugno visita libera dalle 15.00 alle 18.30. Apertura della Gipsoteca dalle 14.30 alle 18.30 e possibilità di visita della Confraternita di San Francesco e della Cappella di San Rocco con l’APP “Chiese a porte aperte”. Domenica 8 giugno visita libera dalle 10.00 alle 18.30. Apertura della Gipsoteca dalle 14.30 alle 18.30 e possibilità di visita della Confraternita di San Francesco e della Cappella di San Rocco con l’APP “Chiese a porte aperte”.

Oltre la Rete dei Giardini - Castagnole delle Lanze, Parco della Rimembranza

Sabato 7 giugno visita libera dalle 15.00 alle 18.30. Visita guidata alla Torre panoramica di Saint Robert. Domenica 8 giugno visita libera dalle 10.00 alle 18.30. Visita guidata alla Torre panoramica di Saint Robert. Per informazioni e prenotazioni 331.2665702

Oltre la Rete dei Giardini - Sale San Giovanni, Arboreto Prandi

Sabato 7 giugno visita libera dalle 15.00 alle 18.30. Domenica 8 giugno visita libera dalle 10.00 alle 18.30. Visita guidata alle 10.00. Per informazioni e prenotazioni 333.6198565.



Oltre la Rete dei Giardini - Salmour, Parco Crova

Sabato 7 giugno visita libera dalle 10.00 alle 18.30. Alle 20.30 proiezione de “Il robot selvaggio” (ingresso con offerta libera). Domenica 8 giugno visita libera dalle 10.00 alle 18.30. Informazioni e prenotazioni 340.9140599.

Oltre la Rete dei Giardini - Trinità, Parco Allea

Sabato 7 giugno e domenica 8 giugno visita libera dalle 10.00 alle 18.30.