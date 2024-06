"Care Maria Grazia e Renta, è stato un piacere lavorare con voi, avete accompagnato generazioni di alunni"

Tempo di pensione per Maria Grazia Bertola e Renata Bertolino, docenti della primaria di Bene Vagienna e Trinità, in pensione a partire dal 2024. Per loro il pensiero e il saluto dei colleghi.

***Riceviamo e pubblichiamo****

Carissime Maria Grazia e Renata,

avervi avute come colleghe è stato un onore, accettare che a settembre non sarete più con noi è molto difficile.

Avete lavorato tanto e col cuore, avete accompagnato generazioni di alunni e avete ancora tanto a cui dedicarvi con la stessa passione.

Noi vi diciamo solo grazie e vi dedichiamo queste parole: non siete solo in pensione, siete in un viaggio di esplorazione; buona fortuna nell’aprire nuovi orizzonti e realizzare sogni tanto attesi.

La Dirigente e le colleghe dell'Istituto Comprensivo “Augusta Bagiennorum”