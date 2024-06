La nuova Pro Loco “Racconigi Attiva” ripropone il Mad Festival

Sabato 29 giugno, a partire dalle ore 23, torna uno degli appuntamenti più amati e attesi dai racconigesi: il Mad Festival, una serata di musica e divertimento con tanti dj ospiti, che quest’anno si svolgerà per la prima volta in via Dei Sospiri.

Si tratta del primo evento organizzato dalla nuova Pro Loco “Racconigi Attiva”, un gruppo formato da una ventina di giovani, che ha raccolto l’eredità dell’associazione Racconigieventi, con l’obiettivo di continuare a rendere Racconigi protagonista del territorio, con eventi di qualità che possano accontentare i gusti di tutti.

“Abbiamo scelto come nome “Racconigi Attiva”, perchè vogliamo rendere la città vivace grazie ai tanti appuntamenti che organizzeremo. Siamo un gruppo di venti giovani con entusiasmo, voglia di fare e tante idee che speriamo di riuscire a mettere in pratica –commenta Lorenzo Ceniccola presidente di Racconigi Attiva- Siamo felici di dare inizio alla nostra avventura con il Mad Festival, appuntamento che ha sempre riscosso un grande successo sul territorio”.

Il festival sarà preceduto dalla DECALEVA: le leve dal 1995 al 2005 ceneranno insieme, a partire dalle ore 20 circa. I partecipanti indosseranno magliette diverse a seconda dell’anno di nascita.

Nel corso della serata poi, che durerà fino a notte inoltrata, si esibiranno dj di fama internazionale: Johnny Manfredi, le Pedretti twins, il duo Da Brozz e Botteghi.

Conosciamo meglio i DJ ospiti della serata: Johnny Manfredi, una vecchia conoscenza del Mad, ha aperto concerti di artisti come Roberto Molinaro, Fred De Palma, Gaby Ponte, Shade, Random e tanti altri; Pedretti Twins, sorelle gemelle creative, dinamiche e DJ di successo che condividono la passione per la musica; "Born To Make U Dance", così amano presentarsi i Da Brozz, progetto italiano formato dai 2 fratelli Emanuele & Christian Cattaneo, che dopo aver attirato l'attenzione di molte etichette e di artisti di calibro internazionale come Lil Jon & LMFAO, VINAI, DJ Antoine, Gabry Ponte, Klingande, Alexandra Stan, Serebro e molti altri, sono stati protagonisti anche dietro la consolle di alcuni dei più importanti club europei. E per finire il bolognese Matteo Botteghi, al mixer Botteghi, uno dei DJ e Producer più attivi del panorama del clubbing italiano. Classe ’85, dopo aver debuttato come DJ Resident nei locali più importanti della sua città, ha iniziato ad esibirsi come special guest in tutta Italia e all’estero.

“Desideriamo ringraziare i nostri sponsor che ci sostengono e ci hanno dato la possibilità di dar vita a questo grande evento, oltre all’Amministrazione comunale, che è stata disponibile fin da subito ad aiutarci. Facciamo anche un appello ai cittadini: chiunque voglia darci una mano e dedicare una parte del proprio tempo libero alla città è ben accetto”, concludono da Racconigi Attiva.

“La nascita della nuova Pro Loco dimostra ancora una volta come a Racconigi siano tante le persone che hanno voglia di impegnarsi a favore della comunità, organizzando iniziative che possano accontentare i gusti di tutti –commenta l’assessora con delega alle manifestazioni Annalisa Allasia- Facciamo un grosso in bocca al lupo a questa nuova associazione, che siamo sicuri porterà tanto divertimento e momenti di leggerezza alla nostra città”.