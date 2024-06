Nuovo arredo urbano per viale Angeli: sostituite 140 panchine

Nuova veste per viale Angeli grazie alla sostituzione dell’arredo urbano. Ideato nel XVIII secolo per collegare la città, all’epoca fortificata, con la chiesa e il convento francescano, “il viale” è oramai da tempo uno dei luoghi del cuore dei cuneesi. Una guida turistica di Cuneo di inizio ‘900 lo descriveva come “la passeggiata che nessun forestiero dovrebbe mancare di fare prima di lasciare la città”. La recente pedonalizzazione ha sottratto l’area - che conta circa 1.400 alberi (di cui 300 sostituiti recentemente) - al traffico quotidiano, restituendo ai cittadini uno spazio in cui passeggiare o praticare attività sportiva.

Una delle criticità che spesso venivano segnalate dai tanti frequentatori di viale Angeli era l’ammaloramento delle panchine. L’amministrazione comunale ha deciso di intervenire con la sostituzione delle stesse, operazione che regalerà una nuova veste all’isola pedonale, ma non solo. Ad essere interessate dai lavori di riqualificazione, infatti, anche le aree verdi adiacenti: in questi giorni sono state effettuate le prime installazioni al parco della Resistenza. Per un totale di 140 nuove panchine in alluminio, di cui un centinaio lungo l’asse del viale.

Contestualmente, verranno anche sostituiti gli arredi urbani attualmente presenti, compresi una quarantina di cestini. Nelle aree verdi saranno sostituiti anche 16 tavoli da pic-nic. I lavori sono iniziati nei giorni scorsi e saranno terminati nel giro di qualche settimana. Più avanti si procederà con l’installazione di alcuni pannelli informativi che racconteranno la storia dei palazzi in stile Liberty nella parte nord del viale, mentre a sud illustreranno la fauna e la flora locale.

La realizzazione dell’intervento rientra nel terzo dei quattro lotti del Progetto di Strategia Urbana “Cuneo Accessibile”, finanziato con le risorse del Programma Operativo Regionale FESR 2014/2020 – Asse IV Sviluppo Urbano Sostenibile. Il progetto mira alla connessione del futuro polo turistico e culturale dell’ex caserma Montezemolo (per cui presto inizieranno i lavori di riqualificazione) con il polo ambientale del viale Angeli e del Parco Fluviale, con l’intento di recuperare e rafforzare l’importanza storica e rappresentativa del percorso.

Il rinnovo dell’arredo urbano è un tassello importante dei tanti lavori di riqualificazione dell’area effettuati negli ultimi anni, tra questi il ripristino della pavimentazione dei due vialetti laterali con asfalto colorato (per riprendere i colori dello sterrato), di quella del controviale davanti alla scuola primaria “Nuto Revelli” con cubetti in calcestruzzo e il miglioramento del fondo stradale. Inoltre, lo scorso anno, è stato risistemato e riaperto al pubblico - grazie alla disponibilità e alla collaborazione con la Diocesi di Cuneo-Fossano - il roseto a fianco al Santuario degli Angeli, un vero e proprio “luogo del cuore” per tanti cuneesi.

“La rivalorizzazione del viale procede gradualmente e ci permette di rendere più funzionale, vivibile e accessibile questa parte della città – afferma il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Luca Serale -. Oltre ai lavori di riqualificazione, tra le altre cose, abbiamo riaperto negli ultimi mesi la casa della Sostenibilità, che ora ospita il progetto Famù nel Parco. Le novità non finiscono qui: presto partirà un nuovo e importante progetto finanziato dal PNRR, che prevede la riqualificazione di villa Luchino con la realizzazione di un nuovo edificio di edilizia sociale pubblica a energia quasi zero”.