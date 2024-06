Peste suina africana: nessun nuovo caso in Piemonte

Proseguono i controlli sulla peste suina africana da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria.



L'ultimo aggiornamento, di domenica 23 giugno, non ha rilevato alcun nuovo caso di positività in Piemonte, dove restano 660 e nessuno in provincia di Cuneo.



Al contrario, nella vicina Liguria la situazione invece vede un incremento di 14 nuovi casi arrivando, così, ad un totale di 693.



Complessivamente i casi accertati positivi al virus della peste suina salgono a 1623.



I quattrodici casi liguri sono stati rilevati: tredici in provincia di Genova, due a Barzagli (venti casi), uno a Carasco (quattro), cinque a Genova (duecentoquarantuno), uno a Lumarzo (diciannove), uno a Mezzanego (quattro), uno a Pieve Ligure (primo caso), uno a Sori (due), uno a Uscio (trentacinque); uno in provincia di Spezia a Varese Ligure (nove).

Con il caso di Pieve Ligure crescono a 154 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana.