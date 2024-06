A Cuneo arriva la "Fausto Coppi": tutte le modifiche alla viabilità

Si comunica che, domenica 30 giugno, in occasione della Granfondo “Fausto Coppi”, saranno in vigore le seguenti modifiche alla viabilità.



- DIVIETI DI SOSTA (vigente la rimozione forzata)

Continuativo dalle 12 di venerdì 28 giugno sino alle 20 di domenica 30 giugno, nessun veicolo potrà sostare nelle porzioni di anelli interno ed esterno di piazza Galimberti– lato Gesso – da corso Garibaldi a via Bonelli – ad eccezione di quelli autorizzati;



Dalle 00 alle 20 di domenica 30 giugno, nessun veicolo potrà sostare lungo le parti restanti di anelli interno ed esterno di piazza Galimberti – ad eccezione di quelli autorizzati;



Dall’1 alle 7.30 di domenica 30 giugno, nessun veicolo potrà sostare lungo la carreggiata di corso Soleri compresa tra piazza Galimberti e largo De Amicis – per consentire il passaggio dei corridori partiti da piazza Galimberti;



Dalle 7 alle 20 del 30 giugno, nessun veicolo potrà sostare lungo i seguenti tratti di strada interessati dall’arrivo dei corridori di entrambi i percorsi: - corso Garibaldi – carreggiata - da piazza Galimberti a rondò Garibaldi; - viale degli Angeli – carreggiata - per tutta la sua estensione sino a viale Mistral – rotatoria con via Carolina Invernizio.



CHIUSURA STRADE

Dalle 3 alle 20 di domenica 30 giugno, nessun veicolo potrà transitare lungo tutto l’anello stradale della piazza Galimberti – escluso veicoli autorizzati - *sarà consentito il transito dei veicoli secondo la direttrice di marcia da via Bonelli a via Savigliano;



Dalle 6 alle 7.30 di domenica 30 giugno, nessun veicolo potrà transitare lungo il corso Soleri - limitatamente al tratto compreso tra piazza Galimberti e largo De Amicis – per il passaggio dei corridori partiti da piazza Galimberti;



Dal passaggio dell’auto di “inizio corsa” al passaggio dell’auto “fine manifestazione” di domenica 30 giugno, nessun veicolo potrà transitare lungo il tratto di corso Soleri, viadotto Soleri e successivamente in via Torino fino alla rotonda di Madonna dell’Olmo, direzione Busca (per quanto concerne la GF) e in via Valle Maira direzione Caraglio (per quanto concerne la MF) - per consentire la partenza alle 7 da piazza Galimberti e l’uscita dal territorio comunale per il prosieguo delle corse (come da ordinanza prefettizia);



Dalle ore 9.30 alle ore 18 del medesimo giorno, nessun veicolo potrà transitare lungo viale Mistral a partire dal confine con il Comune di Borgo San Dalmazzo e per tutta la sua estensione, lungo il viale degli Angeli per tutta la sua estensione, lungo rondò Garibaldi, lungo corso Garibaldi da rondò Garibaldi a piazza Galimberti, per consentire l’arrivo dei corridori partecipanti alla Medio Fondo ed alla Granfondo (come da ordinanza prefettizia).



DETTAGLIO PIAZZA GALIMBERTI

Per quanto riguarda l’anello stradale di piazza Galimberti – senso di marcia discendente – da corso Garibaldi a via Bonelli (esclusa): chiusura al transito veicolare continuativa a partire dalle 12 di venerdì 28 giugno alle 20 di domenica 30 giugno;



Divieto di sosta – anello esterno – anello interno lato gesso: continuativo dalle ore 12 di venerdì 28 giugno alle 20 di domenica 30 giugno. Traffico regolare nel senso di marcia ascendente, mentre per quanto riguarda il senso di marcia discendente tutti i veicoli provenienti da corso Nizza dovranno obbligatoriamente svoltare in corso Garibaldi, mentre sarà interdetta l’immissione in piazza Galimberti per chi proviene da corso Garibaldi. A partire da domenica 30 giugno dalle 4 del mattino non sarà consentita l’immissione dei veicoli da via Bonelli in piazza Galimberti, ad eccezione dei fruitori di posto auto o autorimessa nonché della farmacia e delle strutture ricettive presenti in piazza.



Gli orari sopra indicati potranno subire delle variazioni, per motivi di viabilità e di incolumità delle persone, secondo la valutazione delle forze dell’ordine preposte alla vigilanza, in caso di eventuali ed imprevedibili contingenze.



Durante lo svolgimento della manifestazione all’arrivo dei corridori e comunque a partire dalle 9.30 del 30 giugno la carreggiata di viale degli Angeli sarà chiusa al transito veicolare e/o pedonale, per motivi di sicurezza. Pertanto a partire dalla medesima ora sarà revocata l’area pedonale urbana di viale degli Angeli (nel tratto compreso tra corso Brunet e il santuario della Madonna degli Angeli).



Eventuali attraversamenti sul percorso di gara potranno essere consentiti solo previa autorizzazione degli organi di polizia preposti alla vigilanza.