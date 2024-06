A Mondovì un bando pubblico per le attività che creano uno spazio “family friendly”

Spazi per le famiglie, un segno concreto e tangibile di vicinanza da parte dell’amministrazione e delle attività commerciali per accogliere genitori e bambini.

È stato presentato questa mattina, mercoledì 26 giugno, il progetto spazi family friendly, un ulteriore tassello che l'amministrazione intraprende per far riconoscere Mondovì come “Comune amico della famiglia", certificazione da rilasciata dalla provincia autonoma di Trento.



Un contributo di 10mila euro il tesoretto messo a disposizione per le attività che sceglieranno di realizzare uno spazio bimbi all'interno del loro esercizio (tavolini con sedie, colori, libreria con libri, scaffali con giocattoli, tappetone) e di avere attrezzature specifiche: fasciatoi, seggioloni omologati, scaldabiberon, scaldapappa, riduttori, mangiapannolini, stoviglie, tovagliette da colorare.

“Il nostro obiettivo come Comune - ha detto l’assessore Francesca Botto - è quello di realizzare attività e proposte finalizzate a incrementare la qualità della vita delle famiglie. Un obiettivo ambizioso che testimonia la nostra attenzione verso il benessere familiare e che ha portati nei mesi passati e in quelli a seguire, diverse iniziative pensate e rivolte alle famiglie monregalesi, nell’ottica di identificare il nostro territorio anche in termini di destinazione turistica a tema.

In questo senso il comune di Mondovì ha adottato un piano per le politiche familiari trasversale: welfare, servizi alle famiglie, tariffe dedicate, educazione e formazione. attività sportive e ricreative, conciliazione dei tempi, comunicazione e sportello famiglia.

L’iniziativa che presentiamo oggi, invece, è rivolta nello specifico ad attività commerciali e artigianali aperte al pubblico (bar, ristoranti, negozi, estetiste, parrucchieri, palestre...).

Infine colgo l'occasione per ringraziare tutti i partner qualificati del territorio con i quali sono state realizzate queste iniziative: Sono davvero numerose e variegate le iniziative realizzate con partner qualificati del territorio e con i quali da mesi portiamo avanti un tavolo di coordinamento: AslCn1, Cfp, CSSM, associazione Macramè, cooperativa Caracol, IC Mondovì 1 e Mondovì 2, ufficio Famiglia e associazione genitori Mondovì Age, progetto Famigliare, Into the Groove e Fondazione CRC per il prezioso sostegno".

La presentazione delle domande per rendere gli spazi commerciali e artigianali più funzionali alle famiglie con bambini, sia residenti che turiste, sarà aperta fino alle ore 17 del 14 agosto, l'avviso e il modulo sono scaricabili dal sito del comune.



I NUMERI DEGLI EVENTI PER BAMBINI E FAMIGLIE



Bimbingamba (da aprile 2023 ad aprile 2024)

Eventi a numero chiuso e laboratori, sempre sold out; Bambini 0-6: 299 presenze; 281 famiglie.



Eventi comunitari. Fiera di primavera 2023, Sport in piazza, inaugurazione Parco Europa: 900 persone.



Ludo favole d’autunno e d’inverno (da ottobre a dicembre 2023): 180 bambini;



La notte dei pupazzi (due eventi, maggio e ottobre 2023): 80 bambini;



English at the library: (4 appuntamenti da febbraio a maggio 2024): 75 bambini



Yoga family (8 appuntamenti: 14 bambini), L’albero dei desideri il 17 dicembre scorso (120 famiglie), Cresciamo insieme (23 febbraio 2024, 150 famiglie), pic nic per famiglie al nido comunale (25 famiglie) e 150 famiglie per la giornata del gioco libero all’aperto lo scorso 23 maggio. Infine 445 presenze per il teatro per i più piccoli, rassegna "Teatro in famiglia", proposto quest’anno per la prima edizione.