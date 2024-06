Il Rotary Club Cuneo ed il Rotary Club Cuneo- Alpi del Mare si uniscono nel Rotary Club di Cuneo 1925

Nasce il Rotary Club di Cuneo 1925 dalla fusione del Rotary Club Cuneo con il Rotary Club Cuneo- Alpi del Mare.



Claudio Grossi e Giacomo Gaiotti hanno ceduto il testimone a Luigi Fontana, nella cerimonia del passaggio delle consegne che si è tenuta ieri sera presso l’Hotel la Ruota di Pianfei.

Dopo il saluto ai presenti è intervenuto Luca Serale, Vicesindaco del Comune di Cuneo: “Grazie del supporto ricevuto in questi anni da questa associazione composta da grandi professionisti. Oggi i Rotary di Cuneo riuniscono le forze, rendendo ancora più forte la loro impronta sul territorio" ha dichiarato Serale. “L'impegno e la dedizione dei membri del Rotary hanno reso possibile la realizzazione di numerosi progetti che hanno lasciato un segno tangibile nella nostra comunità."

Serale ha ricordato che nella mattinata ha avuto l'onore di accogliere in Comune, con la Sindaca Patrizia Manassero, la signora Ester Valli, italo-argentina, del Rotary Club Santa Fe, gemellato con il Rotary di Cuneo, testimone di un altro importante gemellaggio, che ringrazia per la calorosa accoglienza ricevuta “tutte le volte che torno in Italia vengo a Cuneo, è un onore essere qui con voi”.

Il Presidente Grossi ha invitato il Presidente del Rotaract Club Cuneo Provincia Granda Manuel Giraudo per un saluto: “Voglio sottolineare l'importanza del rapporto fiduciario instaurato da voi con il Rotaract nel corso degli anni, molti service ci hanno visto compartecipi" ha dichiarato Giraudo, "per noi c’è sempre stato un solo ROTARY di Cuneo, perché entrambi i Club ci sono stati vicini ed hanno partecipato alle nostre iniziative e si è creato un forte legame di amicizia evidenziato dalla numerosa presenza agli eventi reciproci, ed ora auguro a Luigi Fontana tanto successo per la sua prossima presidenza”.

Riprendendo la parola Claudio Grossi ha dichiarando che “Oggi celebriamo un momento unico nella storia del nostro club. Il passaggio di consegne di quest'anno non sarà un semplice avvicendamento, ma vedrà due Presidenti cedere insieme il testimone al nostro caro Luigi Fontana. Questo evento è il risultato di un anno di intenso lavoro svolto in stretta collaborazione con Giacomo Gaiotti, a cui va il mio più sincero ringraziamento".

Quest’ultimo ha commentato “esprimo profonda gratitudine a tutti i soci per il supporto ricevuto, rivolgo un ringraziamento particolare ad Adriano Spada e Corrado Dogliani, a loro va un applauso per aver raggiunto il risultato di ricongiungimento tra i due club, riporto il motto del presidente internazionale del Rotary, Gordon McInally: "Portare la pace e creare la pace". "Questo motto non si riferisce solo alle guerre, ma anche alle situazioni di vita quotidiana. Proprio in questo spirito abbiamo lavorato quest'anno e voglio ricordare in particolare il service sviluppato in sinergia tra i Rotary di Cuneo, il Rotary di Mondovì e di Saluzzo e il Consorzio Socio Assistenziale Cuneese per combattere il disagio giovanile e portare pace ai giovani in difficoltà. È stato fatto un buon Rotary, siamo riusciti a incidere, a fare la differenza attraverso i progetti, e a raggiungere gli obiettivi lavorando come squadra con la collaborazione del Comune di Cuneo e voglio ringraziare il Sindaco Patrizia Manassero e gli Assessori Luca Serale e Cristina Clerico per la loro vicinanza al Club."

Riguardo alla fusione dei club, Gaiotti ha sottolineato: “da oggi in poi esprimeremo le professionalità e competenze dei soci attraverso una sola voce: il Presidente Luigi Fontana”.

Il Presidente Grossi ha ricordato il premio consegnato a Gabriella Giordano in occasione del Congresso di Alba, premio per celebrare esempi di “Amicizia Pura” istituito in ricordo del DGN Massimiliano Segala di Sangallo e Gabriella viene accolta con un caloroso appaluso.

Nel discorso conclusivo del suo mandato, Claudio Grossi ha riflettuto su un anno di presidenza: "È stata una presidenza complicata ma bella," ha dichiarato Grossi, "grazie alla saggia compagnia di Giacomo e Manuel, che mi hanno sempre supportato. Gli eventi organizzati sono stati di livello alto, e molti hanno visto come relatori i nostri stessi Soci. Ricordo anche che grazie a Manuela Vico ed al Distretto 2032 abbiamo organizzato l’evento “Creare Ponti” , occasione di incontro con i Club Francesi qui a Cuneo”.

Grossi ha espresso profonda gratitudine al suo Direttivo e a tutti i soci del Rotary Club, sottolineando l'importanza della collaborazione durante il suo mandato. Ha anche ricordato con affetto due soci scomparsi, Eraldo Luciano e Pier Bordiga, rendendo omaggio al loro contributo e alla loro memoria.

Nel suo intervento, Grossi ha ribadito un concetto fondamentale per il Rotary: "Il Rotary non fa beneficenza, ma si occupa di renderla meno necessaria”.

L'incarico di Presidente è stato quindi ceduto a Luigi Fontana, Specialista in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare , Consigliere Nazionale e referente regionale del Piemonte della Societa' di Formazione Permanente della Medicina Specialistica (S.I.Fo.P.), Istruttore di Rianimazione Cardiopolmonare e Defibrillatore precoce (Basic Life Support - DAE), Direttore medico provinciale AVIS della Provincia di Cuneo, Direttore Medico della Croce Rossa Italiana di Busca , Direttore medico dell'AVIS di Busca, membro della Commissione Sanita' del Distretto Rotary 2032.

Luigi Fontana ha tenuto il suo primo discorso come nuovo presidente del Rotary Club, "Ho l’onore di rappresentare un Club tra i più antichi, che l’anno prossimo festeggerà i 100 anni - ha dichiarato Fontana -: ringrazio i miei predecessori, Claudio Grossi e Giacomo Gaiotti, per il loro impegno e per essere riusciti a riunire i club, ringrazio il mio Consiglio Direttivo ed i membri delle commissioni per la loro disponibilità. Il tema del mio anno sarà 'La Magia del Rotary', che significa riuscire, laddove ci sono dei progetti difficili, a realizzarli. Sottolineo l'importanza dell'ascolto, un valore spesso trascurato nella società moderna, oggi si ascolta sempre poco; noi abbiamo il dovere di ascoltare dove ci sono dei bisogni, e ringrazio fin da ora tutti i Soci che vorranno darmi suggerimenti. I prossimi incontri del mese di luglio daranno spazio alla cultura e vedranno la partecipazione di illustri ospiti come Giulio Valesini, giornalista, il Dott. Piermario Giordano, Presidente del Consiglio dell’Ente di Gestione delle Aree Protette Alpi Marittime, la giornalista Enrica Roddolo con Alberto Repossi.

Nel mio anno svilupperò anche progetti legati alla salute, e cito in particolare l'iniziativa di portare la scuola all'ospedale pediatrico di Savigliano e la medicina digitale".

L'incontro ha segnato l'inizio di un nuovo capitolo per il Rotary Club di Cuneo 1925, con un forte impegno a valorizzare i progetti e ascoltare le necessità della comunità, nel segno della "Magia del Rotary". Nella serata sono state consegnate 4 Phaul Harris a soci che hanno collaborato attivamente nel Club: il Tesoriere Marco Caviglioli, il Segretario Salvatore Linguanti, il Prefetto Michele Mestriner ed il Consigliere Alberto Peluttiero.

La serata è stata allietata da Sister Arch, un meraviglioso trio di archi, composto da Eleonora Cavigliasso (primo violino), Ilaria Bogetti (secondo violino) e Arianna Di Raimondo (violoncello).