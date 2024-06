Le rotonde di Savigliano cercano sponsor

Il Comune di Savigliano cerca sponsor che gestiscano il verde di rotatorie e aree spartitraffico, offrendo la possibilità di installare spazi pubblicitari.

In questi giorni è stata aperta la manifestazione d'interesse. La sponsorizzazione – con diritto di esclusiva da parte dello sponsor rispetto alla singola rotatoria – avrà la durata di tre anni.

Per tutta la durata del contratto, il Comune di Savigliano consentirà allo sponsor la possibilità di installare sulla rotatoria impianti informativi riguardo la propria attività, riconoscendo un ritorno di immagine.

"Con questa manifestazione di interesse – afferma l'assessore ai lavori pubblici Federica Brizio -. L'Amministrazione intende concedere a coloro che spesso ne fanno richiesta la possibilità di una sponsorizzazione privata della propria azienda o attività. Un'azione che consente di collaborare alla bellezza ed alla cura della nostra città. Un plauso a tutti coloro che daranno questo prezioso contributo: vogliamo farne un esempio di senso civico, perchè possa essere seguito in modo sempre più diffuso".

"Non si tratta – aggiunge Brizio – solo del beneficio economico che potrà arrivare per l’ente e, di conseguenza, per la Comunità. Ma di un’idea di cittadinanza attiva, di responsabilità condivisa e di compartecipazione alla cura dei beni comuni: aspetti in cui continuiamo a credere profondamente, forti anche delle richieste in tal senso che riceviamo da parte del tessuto imprenditoriale e associativo del territorio, oltre che da privati cittadini".

Le informazioni ed il bando sono disponibili sul sito internet del Comune di Savigliano. I soggetti interessati dovranno far pervenire, entro le 12 del 1° luglio 2024, la manifestazione di interesse-proposta di sponsorizzazione, redatta seguendo lo schema predisposto dal Comune.

La proposta dovrà essere inviata tramite posta certificata all’indirizzo comune.savigliano@legalmail.i t , indirizzata a “Comune di Savigliano – Area Dirigenziale 2 – Tecnica – Settore III Lavori Pubblici”.

La manifestazione di interesse rimarrà valida fino a quando non verranno assegnati tutti gli spazi per le sponsorizzazioni.

Per informazioni, contattare l'Ufficio Lavori Pubblici allo 0172. 710249