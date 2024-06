Pink Floyd Legend a Cuneo, un grande tributo organizzato da Euphoria Sound Events e OndeSonore

Euphoria Sound Events insieme a OndeSonore annunciano un nuovo progetto di partnership per portare l'esibizione straordinaria dei Pink Floyd Legend nella città. L'evento avrà luogo sabato 14 settembre presso il Palazzetto dello Sport di Cuneo e promette di essere un'esperienza indimenticabile per tutti gli amanti della musica dei Pink Floyd e non solo.

Questa collaborazione, unica, nasce dalla volontà di entrambe le realtà di offrire un concerto di altissimo livello, arricchito dalla magia della suite "Atom Heart Mother", eseguita magistralmente con coro e orchestra.

Euphoria Sound Events si unisce a OndeSonore per creare un evento musicale in ottica non profit, interamente gestito da volontari delle rispettive associazioni con l'obiettivo di devolvere i proventi del concerto a favore dei progetti della LILT Lega Tumori Cuneo.

John Gandolfo, uno dei fondatori della nuova associazione Euphoria Sound Events affiliata all’ACLI , commenta: "Nasce Euphoria Sound Events, un progetto esaltante per tutti guidato da questi principi : musica e solidarietà . Con la collaborazione fondamentale di OndeSonore stiamo lavorando per offrire al pubblico cuneese un evento straordinario sulla scia del successo dell’anno scorso a Tarantasca dove lo stesso spettacolo ha registrato il tutto esaurito”.

Per ulteriori informazioni sull'evento e per l'acquisto dei biglietti seguiteci su Ticket-One link su

https://www.euphoriasoundevents.com/ e su www.ondesonore.com

Social @Euphoria-Sound-Events