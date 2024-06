Un’estate piena di cultura con SambucOc

Nel mese di luglio il Centro di Documentazione Valle Stura sarà aperto per le visite dal giovedì al sabato dalle 14 alle 18, la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Tutti i venerdì sera alle ore 21 in programma appuntamenti dedicati all’arte e alla montagna, grazie alla competenza e disponibilità di Flavia Cellerino, storica e storica dell'arte, da sempre appassionata di montagna, che da qualche estate condivide le sue scoperte con gli amici di Sambuco, da oltre trent’anni un luogo del suo cuore. Negli ultimi anni ha concentrato la sua attenzione sulla rappresentazione della montagna e la storia dei singoli pittori, in particolare nella pittura nord americana ed Europea. Le conferenze con videoproiezioni da lei curate seguiranno il seguente calendario: 5 luglio Il Monte Bianco dal '400 all'800. Rappresentazioni; 12 luglio Le Alpi e gli Appennini per i pittori rinascimentali. Percorsi; 19 luglio Paesaggismo montano negli Usa e la nascita dei Grandi Parchi. Scoperte; 26 luglio A ogni pittore la sua vetta, da Cezanne alla O'Keefee. Icone.

Giovedì 18 luglio alle 21 il prof. Umberto Tecchiati, docente di Preistoria ed Ecologia preistorica al Dipartimento di beni culturali e ambientali dell'Università di Milano, terrà la conferenza Dalle ossa alla storia. Cosa ci insegnano i resti faunistici delle grotte delle Alpi MariFme. L'appuntamento è inserito nelle azioni di divulgazione del progetto "Join the time: ricostruire per capire", promosso da Aree Protette Alpi Marittime e a cura di Università di Milano e Politecnico di Torino con la collaborazione di Comune di Aisone e Unione Montana Valle Stura, la supervisione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo (SABAP-AL) e il contributo di Fondazione CRC. L'archeozoologo racconterà come i reperti paleontologici delle grotte delle Alpi Marittime (da Bossea ad Aisone passando per quelle del Bandito) aiutino a ricostruire le fasi più antiche della storia del popolamento delle grotte alpine: ambiente e clima, relazioni uomo-animale, e il loro significato sul piano economico e simbolico.

Sabato 27 luglio alle 17 sarà la volta dello scrittore Nicola Pettorino che, introdotto dal collaboratore de “La Guida” Marco Campagna, presenterà il suo ultimo volume AspeF della Resistenza in Valle Stura, rielaborazione della sua tesi di laurea in Lettere, edito da “Il Mensile di Borgo”. Pettorino, autore di diversi racconti e romanzi tra cui L’albero di Pietro e Il quarto d'ora granata, ha collaborato con l'Istituto Storico della Resistenza di