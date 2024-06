Al Lingotto di Torino l'evento del Gruppo Dirigenti Fiat: tutta cuneese la direzione artistica

Si è tenuto lunedì 27 maggio presso l’auditorium del Lingotto di Torino l’evento celebrativo per il cinquantennale del Gruppo Dirigenti Fiat, con la direzione artistica ed organizzativa del cuneese e sanremese d’adozione Corrado Buffa.



Un pubblico di oltre 2000 persone più altrettante in diretta streaming ha potuto godere di una sorta di festival di Sanremo organizzato ad hoc per l'occasione.



Una grande orchestra diretta dal maestro Peppe Vessicchio dopo aver eseguito una suite di celebri colonne sonore di Ennio Morricone ha accompagnato prima il cantautore RON con i suoi brani più celebri, alcuni scritti per Lucio Dalla raccontando anche alcuni aneddoti inediti. Gran finale poi con l’artista israeliana Noa accompagnata da Gil Dor e dall’orchestra, con brani tratti dal suo amplissimo repertorio, spaziando da Bach fino alla canzone napoletana.



Non poteva mancare come bis “la vita è bella”- colonna Sonora dell’omonimo film premio oscar di Roberto Benigni-, interpretata da entrambi gli artisti. Un toccante discorso sulla pace e sui tempi difficili che stiamo attraversando è culminato con una commovente standing ovation da parte di tutto l’auditorium.



Una serata davvero indimenticabile.



“Sono onorato - dice Corrado Buffa - di aver curato questo evento unico e che ha richiesto più di sei mesi di lavoro Un così alto livello artistico in una cornice impareggiabile come l’auditorium del Lingotto progettato da Renzo Piano, sono stati fonte di entusiasmo e soddisfazione da parte del pubblico e di tutti noi".