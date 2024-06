Ha prestato giuramento Luigi Ferrua sindaco di Rocca Cigliè per il terzo mandato

Si è insediata ufficialmente lunedì 24 giugno la nuova amministrazione del sindaco Lugi Ferrua, che è stato riconfermato per il terzo mandato alla guida di Rocca Cigliè.

"Con immensa gratitudine e gioia, - ha detto il primo cittadino - desidero ringraziare i concittadini che recandosi al voto hanno riposto la loro fiducia in me, eleggendomi per la terza volta consecutiva come Sindaco di Rocca Cigliè. L’alta affluenza alle urne è un chiaro segno dell'impegno e della partecipazione attiva alla vita democratica del nostro amato paese.

Il sostegno degli elettori rappresenta per me una grande responsabilità e uno stimolo a continuare a lavorare con dedizione per lo sviluppo e il benessere della nostra comunità. Nei prossimi anni, il mio impegno sarà rivolto a rafforzare i risultati ottenuti ed a introdurre nuove iniziative che possano migliorare ulteriormente la qualità della vita a Rocca Cigliè.

Desidero anche esprimere un sentito ringraziamento ai consiglieri uscenti che, con la loro ricandidatura ed elezione, continueranno a mettere a disposizione la loro esperienza e competenza. Un caloroso benvenuto va ai tre nuovi consiglieri, che sono certo sapranno apportare nuove idee e contributi preziosi per il progresso del nostro paese.

Insieme, lavoreremo per costruire un futuro per Rocca Cigliè, dove tutti i cittadini possano sentirsi parte di una comunità coesa e dinamica".

Dopo il giuramento il sindaco ha svelato i componenti della sua Giunta, composta da Cecilia Gallesio, nominata vicesindaco e Jens Fessmann assessore.