Il sindaco di Vignolo Danilo Bernardi, confermato al terzo mandato, presenta la nuova Giunta

Martedì 25 giugno, a Vignolo, si è riunito il primo consiglio della terza amministrazione a guida Danilo Bernardi.

La squadra del sindaco uscito vincitore dalle comunali dell’8 e 9 giugno scorso, è composta dal vicesindaco Danilo Tortalla, geometra e già assessore in una precedente amministrazione e Isabella Bodino, libera professionista e presidente di Confapi Donne Cuneo, che per la prima volta fa il suo ingresso in Giunta come assessore. Consiglieri: Alessandro Ferrero, Enzo Giraudo, Davide Panero, Andrea Lisa e Corradina Esposito.

“Un gruppo nuovo, ma con tutto l’appoggio e il sostegno della precedente squadra, che rappresenta una comunità umana coesa e fiera dei risultati raggiunti fino ad oggi e con tanti progetti da realizzare per il terzo mandato”, con queste parole il sindaco Bernardi ha aperto il primo consiglio comunale che si è svolto ieri, martedì 25 giugno, presso la sala consiliare del comune di Vignolo.