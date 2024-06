Si è insediata l'amministrazione del neo sindaco di Torre Mondovì Andrea Giaccone

"È stato davvero emozionante indossare la fascia da sindaco, dopo cinque anni da assessore e prestare giuramento".

Così il neo sindaco di Torre Mondovì, Andrea Giaccone commenta il primo consiglio comunale della sua legislatura. L'assemblea si è svolta ieri, martedì 25 giugno.

"Vorrei rivolgere un ringraziamento ai dipendenti comunali per il prezioso lavoro che svolgono da anni e che permette alla macchina comunale di funzionare correttamente; alla Protezione Civile che in questi anni ha sempre svolgo un ruolo chiave per il paese, non solo nei momenti di emergenza ma anche per manifestazioni e cura dell'ambiente.. Infine, un grazie ai torresi che ci hanno dato fiducia, una fiducia che intendiamo ricambiare fin da subito. Proprio per questo l'invito è a dialogare e confrontarci nei prossimi cinque anni, con proposte, suggerimenti e anche critiche. L'obiettivo è quello di rinsaldare il rapporto di comunità".

Collaborazione con i cittadini e sinergia con gli altri sindaci del territorio, questi gli ingredienti alla base delle iniziative che verranno portate avanti e realizzate per Torre.

Nel corso del consiglio, il primo cittadino, dopo aver prestato giuramento, ha svelato i componenti della Giunta, composta da Gabriella Lobera, nominata vice sindaco con deleghe al bilancio, finanze, tributi e patrimonio e Lorenzo Tagliatore assessore all'ambiente, al territori, agricoltura e Protezione Civile.

Dopo la presentazione del programma di mandato è intervenuto Gianrenzo Taravello, ex sindaco oggi capogruppo di moniranza, che ha guidato il paese per 15 anni, che ha commentato diversi punti del programma esprimendo criticità e perplessità. Dopo la replica del sindaco che ha sottolineato che "non vi era nessun riferimento personale nel programma ai componenti della precedente amministrazione e che l'obiettivo prioritario è portare a termine le opere iniziate per il paese e proporne di nuove". Taravello ha lasciato la sala.

Nel corso del consiglio sono stati assegnati anche incarichi specifici ai consiglieri ed eletti i membri della commissione elettorale comunale. Simona Piovano si occuperà di scuole, servizi scolastici, politiche sociali e sanità; Elia Farinelli politiche giovanili, volontariato e associazionismo; Gian Paolo Basso cultura, commercio e artigianato, attività produttive; Federico Porta manifestazioni e attività istituzionali e Ilaria Suria sport e turismo.