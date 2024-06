Mondovì, lavori in piazza Ellero: da martedì il Mercato Contadino torna sotto l’ala sud

Riaprirà lunedì 1° luglio l’ala sud di piazza Ellero, precauzionalmente transennata e inagibile dallo scorso mese di aprile a seguito dell’individuazione di un elemento ligneo deteriorato, e sulla quale si sono svolti (a partire da lunedì 17 giugno) alcuni lavori di messa in sicurezza provvisoria.

Un intervento rapido che ha consentito l’installazione di un ulteriore puntello in legno di castagno, la messa in tiro delle catene metalliche poste al di sotto della tettoia e alcune avvitature di rinforzo. In contemporanea, come già preannunciato, chiuderà sempre a partire dal 1° luglio per analoghe operazioni strutturali, l’ala nord di piazza Ellero. Un’alternanza che consentirà comunque la fruizione parziale di almeno una delle due strutture fino alla seconda metà di luglio, prima della totale riapertura di entrambe per alcuni mesi, in attesa della progettazione dell’intervento definitivo di messa in sicurezza che dovrà essere autorizzato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio. La speranza è che a partire dai mesi autunnali si possano effettuare tali lavori sull’ala nord in modo dare seguito, da lì a poco, ai lavori di riqualificazione finanziati dal PNRR e volti a trasformarla in uno spazio multifunzionale.

"Dal prossimo 2 luglio, dunque, il mercato contadino tornerà nella sua tradizionale ubicazione dell’ala sud, in attesa che tutte le disposizioni mercatali del martedì e del sabato rientrino temporaneamente nella norma prima degli auspicati interventi autunnali - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore ai Lavori Pubblici, Gabriele Campora. "Un grazie sincero, quindi, agli ambulanti e ai referenti del mercato contadino per la disponibilità e la collaborazione mostrate e un analogo ringraziamento a tutti i cittadini per la comprensione: le ali coperte rappresentano un elemento affettivo per ciascuno di noi, ma necessitano evidentemente di cura e manutenzione".