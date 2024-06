Tuttosport e Galup omaggiano Pinerolo in occasione del passaggio del Tour de France

Pinerolo sarà il palcoscenico della partenza della quarta tappa dell’edizione 2024 del Tour de France, la Pinerolo-Valloire: per festeggiare l’importante evento, con il ritorno della Grande Boucle nella cittadina torinese, Galup ha realizzato - in collaborazione con Tuttosport e con il patrocinio della città di Pinerolo - un’installazione dedicata alla corsa in giallo, che potrà essere ammirata semplicemente passeggiando nel centro cittadino fino al 31 luglio.

Un’iniziativa che si snoderà lungo i portici di Corso Torino sotto i quali sarà possibile ammirare un’esposizione composta da 8 pannelli bifacciali attraverso i quali rivivere la storia del Tour, oltre a due immagini dedicate alle imprese del 1949 di Fausto Coppi – che in quell’anno ne fu il vincitore e che fu il primo corridore della storia a realizzare l'accoppiata vincente Giro d'Italia-Tour de France nello stesso anno solare - e Gino Bartali che, sempre in quell’edizione si classificò secondo, alle spalle del campione piemontese, come avvenuto nella corsa rosa.

Rimangono nella storia, e l’installazione ne diventa testimonianza contemporanea, le immagini dei due campioni a cui, per tributare le grandi imprese, Galup omaggiò un panettone.

Un’iniziativa che si inserisce nel programma delle manifestazioni legate alla famosa corsa in giallo e realizzate dal Comune di Pinerolo, ma che è anche dimostrazione della vicinanza di Galup al territorio nel quale - da oltre 100 anni opera quotidianamente. Un binomio, quello tra Galup e Pinerolo che rende inscindibile la storia di ieri con l’oggi e il domani. Un rapporto di crescita e sviluppo che l’azienda dolciaria ha voluto sottolineare ancora una volta, realizzando - con un partner di eccezione come Tuttosport - un’installazione attraverso la quale celebrare i grandi campioni del nostro ciclismo da Coppi e Bartali e Gimondi, Nibali e Pantani.

La partnership con Tuttosport consente quindi di ripercorrere in qualche modo la storia di Italia, propria quella stessa storia che Galup accompagna dal 1922, presente sulle tavole delle famiglie in occasione delle feste, diventando simbolo di momenti indimenticabili, un brand che è diventato storia, che è entrato a far parte della storia, occupando un posto nelle tavole degli italiani, quasi come un invitato atteso ogni anno.