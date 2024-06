"Colore... Io provo a parlare così!”: mostra concorso nazionale di pittura ad Alba

Dal 25 al 30 giugno nella chiesa di San Domenico in Alba è esposta una mostra d’arte con quadri realizzati dai ragazzi che hanno partecipato alla terza edizione del concorso di pittura per allievi di tutti i CPIA D’Italia “Colore, io provo a parlare così!” In queste scuole vengono accolti studenti di tutte le provenienze e nazionalità del mondo invitandoli ad esprimersi attraverso linguaggi non solo verbali, ben sapendo che per i ragazzi questo rappresenta il primo ostacolo per riuscire a comunicare in un paese che non è il loro di origine.

Il concorso è un’iniziativa promossa dal CPIA 2 CN Gino Strada di Alba (CN) con lo scopo di incentivare i linguaggi che sono dentro di noi e che spesso facciamo fatica ad esternare. Un viaggio nel vissuto, nella cultura del mondo, nelle tradizioni vicine e lontane che possiamo esprimere attraverso la magia di un quadro.

Le opere pittoriche sono composte da quadri su tela, realizzati con le tecniche più diverse a tema libero, da parte degli studenti di qualsiasi CPIA d’Italia.

Il vernissage sarà giovedì 27 giugno alle ore 15, in concomitanza del quale avverrà anche la premiazione dei primi tre classificati.

Orari: 15-18; sabato e domenica anche 10-12