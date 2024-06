Insediato a Vignolo il Consiglio comunale. Le minoranze: "Pronti a un'opposizione intransigente"

Ieri sera si è svolto il Consiglio Comunale d’insediamento per il Sindaco di Vignolo Danilo Bernardi. Un consesso che ha visto l’adempimento a diverse formalità, come si addice in questi casi.



Fa specie leggere il comunicato che dovrebbe essere, in questo caso il condizionale è d’obbligo, una nota ufficiale del Comune di Vignolo dove non viene nemmeno citata la minoranza che è composta da Giraudo Roberto e Simone Giordano per il gruppo “Uniti per Vignolo e da Denis Scotti per il gruppo “CambiAmo Vignolo”. Il galateo istituzionale vorrebbe che non si escluda nessuno, prendiamo atto che questo non è avvenuto, e in base anche a questi comportamenti capiremo l’atteggiamento che la maggioranza vorrà mantenere in questi cinque anni di mandato.



Rimarchiamo ciò che è già stato affermato ieri sera dai due gruppi di opposizione presenti in consiglio comunale: faremo un'opposizione intransigente attenta al rispetto del programma presentato dalla lista che ha vinto le elezioni comunali. Ricordiamo che la lista “CambiAmo Vignolo” e la lista “Uniti per Vignolo” rappresentano insieme il 60% dei cittadini, un dato che deve fare riflettere. Forti di questi numeri i gruppi consiliari d’opposizione si faranno sempre trovare pronti ogni qual volta ci sarà da ricordare che il paese ha bisogno di tutte le forze in campo per migliorare la situazione odierna, che ha visto il paese in difficoltà dopo due giorni di pioggia mettendo alla luce la poca consistenza dei lavori svolti in questi anni.



I gruppi consiliari di minoranza, anche se snobbati dal comunicato ufficiale, rendono noto di voler dare vita ad una opposizione mai preconcetta, ma che baserà la propria attività consiliare sulle proposte che di volta in volta verranno presentate.