Paolo Bongioanni, assessore regionale all'Agricoltura: "Un successo che ho potuto condividere con papò Franco e mamma Silvana"

"Oggi (ieri ndr) il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio mi ha nominato assessore regionale all'Agricoltura, Commercio, caccia e pesca, Parchi, peste suina e cibo. Sono deleghe pesantissime, che mi consegnano il secondo assessorato come bilancio della Regione Piemonte, dopo la Sanità, affidata all'amico Federico Riboldi, ma il primo come impatto sull'economia piemontese e soprattutto sulla nostra provincia di Cuneo, con 16 dipartimenti e 3 direzioni. Considero questo il traguardo più alto della mia carriera professionale, che ho potuto condividere con mio papà Franco di 89 anni e mia mamma Silvana di 84 e per questo sarò grato finché avrò vita a chi citerò fra qualche riga, e mi impegnerò anima e corpo per fare il miglior lavoro possibile su tematiche che presentano grandi problematiche da risolvere, ma infinite potenzialità di sviluppo e di crescita".

Un lungo post con il quale il neo assessore monregalese esprime la soddisfazione per il nuovo incarico. Seguono i ringraziamenti a Giorgia Meloni, Guido Crosetto e i complimenti ai tanti amici di Fratelli d'Italia eletti in Granda alla recente tornata elettorale.

Chiude con una frase da motociclista: "Adesso si parte a manetta".

Qui le prime dichiarazioni a caldo dopo l'ufficializzazione della nomina, nella videointervista rilasciata al collega Daniele Caponnetto.