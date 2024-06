La Sagra della Costina di Bricherasio ‘si fa largo’ e inizia già dal venerdì con paella e Flower Party

La Sagra della Costina di Bricherasio ‘si fa largo’ nell’estate pinerolese aggiungendo una serata al suo tradizionale programma di appuntamenti che va dal sabato al martedì.



“Quest’anno la festa inizierà infatti venerdì 5 luglio rispondendo ad una richiesta avanzata ormai da anni dal nostro gruppo dei giovani. Sarà una serata dedicata soprattutto alla loro generazione con una cena a base di paella seguita da un Flower Party con il dj set di Mr Salo e il cocktail bar” annuncia Alberto Godino, presidente della Pro loco, associazione che organizza la Sagra.



Un lavoro in più, dunque, per i volontari bricherasiesi, già abituati nei quattro giorni, a gestire grandi numeri di amanti della carne alla griglia: “Per noi significa sforzarci ad anticipare la preparazione dell’evento ma lo facciamo volentieri per intercettare i ritmi di vita dei giovani che lavorano e per cui, nella serata di venerdì, è più facile fare festa” continua Godino.



Chi non amasse la paella potrà scegliere un menù alternativo con pasta, bistecca alla milanese e patatine fritte. Mentre la serata con il party con dj sarà ad ingresso libero, la cena va prenotata entro il 2 luglio (fino ad esaurimento posti) al numero 340 5841326.



Protagonista della serata di sabato 6 luglio sarà invece Pippo Palmieri: conduttore radiofonico e disc jockey, famoso soprattutto per lo show radiofonico Lo Zoo di 105 in onda su Radio 105. La sera successiva, domenica 7, la Sagra proporrà un tuffo negli anni Novanta con le cover della band ‘90’s Bak’ seguito dal dj set tributo a Gigi D’Agostino. I giorni successivi da tradizione saranno dedicati agli amanti del liscio: lunedì 8 con la grande orchestra di Sonia De Castelli e martedì 9 con una delle cantanti italiane di musica da ballo più apprezzate – la romana Elena Cammarone – e la sua orchestra.



Senza nulla togliere alla musica, sarà comunque la carne alla griglia la vera protagonista della Sagra, preparata con la tradizionale pazienza e la dedizione che ha reso la festa celebre nel Pinerolese ed oltre. L’assado verrà preparata dal sabato al martedì sera e la domenica anche a pranzo. Sarà sempre possibile prelevarla d’asporto.



Ultima novità dell’edizione di quest’anno della Sagra della Costina è la biciclettata con aperitivo della domenica mattina adatta a tutti e organizzata con l’associazione Monviso Bike di Cavour: “Riprendiamo una tradizione sospesa circa sei anni fa – conclude Godino – durante la quale i partecipanti avranno l’occasione di scoprire il territorio bricherasiese e dei paesi limitrofi e di degustare i prodotti tipici”.