Un successo la Festa della Fioritura dei Castagni a Moiola

Sabato 22 giugno, presso la borgata Tetto Spa di Moiola, si è tenuta con un ottimo successo la Festa della Fioritura dei castagni.

Quest’anno la festa si è inserita nel contesto del progetto “ValOd’OC - Valorizzazione e organizzazione degli operatori della castanicoltura”, finanziato dal programma europeo Alcotra e che vede come capofila l’Unione Montana Valle Stura e come partner il Comune di Isola, Imprese Verde Cuneo e l’Association foncière agricole du pays de la Châtaigneraie de la Tinée et de la Vésubie.

La mattinata si è aperta con una dimostrazione di potatura su castagno con tecnica del tree climbing, organizzata da Impresa Verde la quale ha affiancato la dimostrazione con considerazioni tecniche, a cui hanno assistito numerosi partecipanti tra cui castanicoltori della Valle Stura, della valle Tinée e di altri territori nonché i rappresentanti del Comune di Isola e dell’AFA.

Alla dimostrazione è seguito un pranzo con menu a base di castagna. Attraverso i vari prodotti proposti – a partire dallo sciroppo di fiori di castagno prodotto dall’AFA accompagnato da un curioso e sorprendente accostamento tra la salsa aïoli e la castagna bollita che è stato protagonista di dell’aperitivo per arrivare alla mousse con Garrone Rosso – si sono voluto sottolineare le potenzialità gastronomiche della castagna e far comprendere quanto questo prodotto possa essere importante nell’economia del nostro territorio.

Nel pomeriggio i tecnici di Impresa Verde - società di servizi di Coldiretti -, partner di progetto, hanno tenuto un interessante incontro sul recupero dei castagneti durante il quale sono anche intervenuti il dottor Enrico Gallo, settore foreste della Regione Piemonte e il dottor Paolo Molinaro, sportello forestale dell’Unione Montana Valle Stura. L’incontro ha offerto al pubblico una panoramica sui regolamenti ed i vincoli normativi ad essi correlati, nonché ha analizzato le modalità con cui affrontare questo tipo di interventi.

La giornata di festa si è poi conclusa con lo spettacolo “Juanin dell’orso” ideato dal gruppo teatrale di Moiola.