Ha prestato giuramento il rieletto sindaco di Niella Tanaro Gian Mario Mina

Ha prestato giuramento ieri, giovedì 27 giugno, il rieletto sindaco di Niella Tanaro Gian Mario Mina, riconfermato alla guida del paese per il secondo mandato.

Dopo la convalida degli eletti il sindaco ha svelato i componenti della sua Giunta che sarà composta da Simone Tomatis nominato vicesindaco con deleghe turismo e manifestazioni; assessore Adele Gesso con deleghe viabilità, sicurezza e protezione civile. Il consigliere Valter Sciandra è capogruppo e avrà incarico dedicato a commercio e artigianato.

Il primo cittadino ha poi affidato incarichi specifici a ogni consigliere: Luca Fenoglio (lavori pubblici e privati); Piermario Longo (comunicazione, Acem, Calso); Michela Garra e Nathalie Suria (istruzione e sociale); Patrizia Bruzzone, Claudio Camilla (turismo e manifestazioni a supporto del vice sindaco).

"Per me è stata una grande emozione prestare di nuovo giuramento - dice il sindaco Gian Mario Mina - e vedere tutto il gruppo compatto. Siamo tutti uniti e animati dal desiderio di lavorare per il paese e proprio per questo sono state divise deleghe e incarichi.

Come dico sempre dobbiamo fare del nostro meglio per il nostro territorio. Un territorio che comprende di tante grandi e piccole realtà con Sindaci attivi dinamici, con i quali continueremo a collaborare, per poter creare insieme quella sinergia di aiuto fondamentale per valorizzare ciò che di straordinario c'è visitando il nostro magnifico territorio.