Priola, si è insediata l'amministrazione del nuovo sindaco Laura Canavese

Ha prestato giuramento il neo sindaco di Priola, Laura Canavese, nel corso del consiglio di insediamento che si è tenuto mercoledì 26 giugno.

"Doverosi oggi sono i ringraziamenti - ha detto il sindaco - Innanzitutto ci tengo a ringraziare coloro che ci hanno votato, che hanno riposto in noi la loro fiducia: un consenso che numericamente parla da solo e quindi a fronte di una tale fiducia, maggiore è la nostra responsabilità e maggiore sarà il nostro impegno nell’assolvere il ruolo che ci è stato delegato.

Ringrazio la lista che mi ha sostenuto, inclusi Gianni e Andrea che purtroppo sono rimasti esclusi, tutti loro mi hanno aiutato prima, durante la campagna elettorale e lo stanno continuando a fare ora: apprezzo l’entusiasmo che hanno dimostrato e che stanno dimostrando e confido che resti invariato nei prossimi 5 anni, anzi se possibile cresca. Da canto mio cercherò di fare la mia parte perchè ciò accada e quindi per alimentare questo entusiasmo anche perché presupposto di ogni cosa ritengo sia la reciprocità.

Ringrazio i dipendenti comunali che mi stanno aiutando con pazienza e mi supportano in questi miei "primi passi" in quella che per me è un’esperienza totalmente nuova, perché diverso è il ruolo che rivesto. Anche qui confido che non si stanchino e continuino a sopportarmi."

Sono stati poi svelati i componenti della Giunta, composta da Renzo Roberi, nominato vice sindaco e Franco Rosso assessore. Le deleghe sono in fase di definizione e verranno date anche a tutti i consiglieri.

"Confido in una minoranza costruttiva e non distruttiva. - conclude Canavese - Al di là delle ideologie politiche da una parte manifeste e dall’altra assolutamente avulse, mi auguro che ci accomuni quanto meno l’intento, che l’obiettivo al di là dei ruoli sia il medesimo ossia: riuscire a fare qualcosa di bello per questo territorio.

In ultimo ma non per ordine di importanza ringrazio il segretario dr Gervasi che comprendendo la difficoltà del primo Consiglio, la difficoltà che nel caso di un consiglio da remoto sarebbe stata maggiore, pur con mille impegni ha accettato di essere qui in presenza stasera. Grazie davvero!".