La Firenze-Rimini apre il Tour de France 2024, lunedì il passaggio sulle strade di Langhe e Roero

Prende il via, con la tappa Firenze-Rimini, il Tour de France 2024, la manifestazione ciclistica più amata e seguita al mondo.

Un'edizione storica, che per la prima volta in 120 anni partirà dall'Italia per poi concludersi a Nizza anziché sugli Champs-Élysées a Parigi.

Le strade del Piemonte e della provincia cuneese saranno teatro della corsa nella giornata di lunedì 1 luglio, con la terza frazione: la Piacenza-Torino che prevede il passaggio nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino.

Con i suoi 231 km sarà la tappa più lunga tra le 21 in programma in questo Tour.

Alba, Baldissero d’Alba, colle di Barbaresco, Ceresole d’Alba, Corneliano d’Alba, Guarene, Neive, Piobesi d’Alba, Santo Stefano Belbo, Sommariva Perno e Treiso le località di Langhe e Roero interessate dal passaggio nel pomeriggio di lunedì.

Giocherà "in casa" Matteo Sobrero, portacolori della Red Bull Bora Hansgrohe. Per il corridore 27enne di Montelupo Albese, uno degli otto italiani al via, sarà il debutto alla Grande Boucle.