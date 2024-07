Mondovì, lavori al ponte della Madonnina: si spostano gli attraversamenti pedonali

Sono iniziati la scorsa settimana i lavori al ponte della Madonnina che porteranno al rifacimento della segnaletica orizzontale e allo spostamento degli attraversamenti pedonali.

"Ne sarà realizzato uno al centro del ponte, - spiega il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, Gabriele Campora - eliminando quello attualmente presente troppo vicino all'uscita del rotondino su Corso Statuto. Verrà lievemente abbassato il marciapiede nel punto di attraversamento, che sarà realizzato all'altezza del pilone, scarificato l'asfalto attuale e ribitumato tutto il ponte".

Per rendere gli attraversamenti più sicuri si interverrà anche sull'attraversamento dal rotondino in direzione Vicoforte dove, da tempo non è più presente l'attraversamento pedonale che, tuttavia, viene ancora utilizzato in maniera impropria, soprattutto dagli studenti nel periodo scolastico.

"I lavori - conclude Campora - prevedono anche la sistemazione dei marciapiedi oltre la rotatoria in direzione di Vicoforte, che al momento hanno ancora le 'discese' legate alle vecchie strisce pedonali e verranno installate delle barriere per evitare che si attraversi da lì".