Racconigi, le interrogazioni della minoranza all’esame del Consiglio comunale

Nel consiglio comunale di questa sera, lunedì 1° luglio, a Racconigi verrà discussa la mozione presentata dalla minoranza per avere la trasmissione in diretta streaming del consiglio comunale.



La stessa mozione era già stata presentata nel 2022, ma allora, inspiegabilmente, non era mai stata messa ai voti e la maggioranza, attraverso le parole del suo capogruppo, Andrea Capello, si era limitata a dichiarare che per loro non era una priorità; è stata quindi ripresentata e nel consiglio comunale di questa sera andrà in discussione e in votazione.

Racconigi è ormai tra i pochi Comuni a non avere la trasmissione in diretta streaming del consiglio comunale e la successiva consultazione on demand.



Afferma la capogruppo avvocato Patrizia Gorgo: “Riteniamo che questa sia una grave mancanza per Racconigi perché poter seguire il consiglio comunale in diretta streaming facilita la partecipazione dei cittadini, garantisce una conoscenza diretta dell’attività amministrativa e apre le porte del Comune, troppo stesso percepito come luogo chiuso. Questa volta la maggioranza ha la possibilità di dimostrare di non temere la trasparenza”.



Nell’epoca moderna la trasmissione in diretta streaming è lo strumento più semplice di veicolazione delle informazioni, soprattutto per i giovani, un canale di avvicinamento diretto alle nuove generazioni delle quali la politica spesso a parole dice di volersi interessare, ma poi tiene fuori dalle proprie stanze decisionali.



Nel consiglio comunale di questa sera l’opposizione presenta anche significative interrogazioni: il problema del decoro urbano e le evidenti macchie di olio che sono rimaste in piazza Castello dopo l’ultimo evento di street food; le pessime condizioni delle strade bianche che se adeguatamente mantenute potrebbero essere usate anche dai racconigesi per passeggiate a piedi e in bicicletta; la formazione di vistose crepe sulla facciata del municipio; l’assenza di un sistema di videosorveglianza urbana; l’irrisolto problema dell’ex complesso Neuro con disagi alla viabilità cittadina; la necessità di dare spazi e attrezzature adeguate alla ADS Atletica Racconigi.



Continua la capogruppo: “Le interrogazioni sono il frutto di molte segnalazioni che ci sono pervenute dai racconigesi, dell’ascolto delle loro esigenze e della necessità di ottenere delle soluzioni. Molti dei problemi sollevati sono sotto gli occhi di tutti e una buona amministrazione non può continuare ad ignorarli o sminuirli”.