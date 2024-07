Tour de France: Girmay sfreccia per primo sul traguardo di Torino, Carapaz nuova maglia gialla [FOTO]

E' del 24enne eritreo Biniam Girmay la firma sulla terza tappa del Tour de France: a Torino è stato l'atleta di colore della Intermarché-Wanty a bruciare tutti sul traguardo nella frazione che ha visto anche il cambio della maglia gialla, con il migliore piazzamento di Richard Carapaz che ha permesso all'ecuadoriano di soffiare il simbolo del primato allo sloveno Tadej Pogacar.

Girmay e Carapaz di diritto nella storia

Insomma, una doppia storica impresa per la tappa partita da Piacenza e arrivata all'ombra della Mole dopo 230 chilometri, con il primo successo di un ciclista eritreo nella Grande Boucle (battuti in volata il colombiano Fernando Gaviria e il belga Arnaud De Lie) e la prima maglia gialla conquistata da un ecuadoriano. Giusto ricordare, comunque, come in entrambi i casi si tratta di atleti di valore, visto che Girmay aveva già vinto una tappa al Giro d'Italia e Carapaz è il campione olimpico in carica.

Maxi caduta a 2 chilometri dal traguardo

Domani mattina da Pinerolo, nella prima tappa di montagna di questo Tour con passaggio sul mitico Galibier e il trasferimento in Francia, sarà lui a partire con il simbolo del primato.

Il problema accusato da Van der Poel a pochi chilometri dal traguardo, poco dopo il transito dalla Palazzina di Stupinigi, ha tolto di mezzo uno dei grandi favoriti per il successo di tappa, mentre una maxi caduta a due chilometri dall'arrivo ha spaccato in due il gruppo, prima della volata decisiva, accompagnata da una folla festante e colorata di giallo.