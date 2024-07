Ubriachi, disturbavano i presenti alla stazione di Bra: Daspo urbano dalla Polizia Locale

Nel corso della settimana scorsa la Polizia Locale di Bra ha applicato il cosiddetto Daspo urbano – il divieto di accedere a un determinato luogo per motivi di ordine pubblico recentemente introdotto nel Regolamento di Polizia urbana della città – a due persone che, in evidente stato di ubriachezza, stavano arrecando disturbo ai presenti nella stazione ferroviaria di piazza Roma e nei giardini antistanti.



Oltre alla sanzione prevista dal regolamento, ai due è stato anche notificato l’ordine di allontanamento valido per 48 ore. I due sono stati altresì sanzionati per ubriachezza molesta.



Sempre nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia Locale di Bra hanno deferito in stato di libertà alla Procura astigiana un quarantenne domiciliato in città per aver violato il Daspo emesso in precedenza dal Questore della Provincia di Cuneo.