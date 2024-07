L'Artico festival di Bra saluta ospiti e parecipanti, nell'addio al prossimo anno

Milioni di scintille hanno illuminato il Parco della Zizzola di Bra dove dal 26 al 29 giugno si è svolta l’ottava edizione di Artico Festival. La comicità degli stand up comedian Giorgia Fumo e Sandro Cappai ha caratterizzato le prime due serate del festival, a cui sono seguiti i live intensi e coinvolgenti di Vasco Brondi e Lucio Corsi venerdì e l’energia travolgente di Ditonellapiaga e Thru Collected per il gran finale di sabato.



Tutte esibizioni uniche in Piemonte quest’estate: un’occasione che il pubblico non ha voluto mancare e a cui ha risposto partecipando numeroso e con entusiasmo.



Non solo arte e musica, ma anche l’ambiente è stato tra i grandi protagonisti di questa edizione. A pochi giorni dalla sua inaugurazione, Artico è stato il primo festival di tutta la provincia di Cuneo a entrare a far parte del parte del progetto Worldrise "Musica per il Mare", il cui scopo è ridurre l’impatto ambientale dell’industria della musica. In questa ottava edizione, infatti, l’evento è stato completamente plastic free, grazie all'impiego di bicchieri riutilizzabili, forniti dalle realtà amiche Cinema Vekkio di Corneliano e Mano Rossa di Alba; oltre a un erogatore per ricaricare gratuitamente l'acqua.



È stata accolta con favore anche l’altra novità di questa edizione, l’Area Chill, la cui gestione è stata affidata a diverse realtà attive sul territorio, e che nelle quattro serate di Artico ha visto impegnate più di trenta persone tra volontari e membri delle associazioni. Hanno composto l’Area Chill il Progetto ABS, che si occupa di prevenire e informare rispetto al tema delle dipendenze, Non una di meno - Alba, movimento femminista e transfemminista da sempre attivo contro ogni forma di violenza di genere e di disparità, il neonato comitato Casa Pride, la comunità LGBTQIA+ braidese che promuove inclusività e rispetto mediante eventi culturali e supporto sociale e la psicologa Anita Arena, che ha promosso l’importanza del benessere psicologico. Si è rinnovata anche quest’anno la collaborazione con la Cooperativa Sociale Progetto Emmaus, che ad Artico ha portato il vino sociale 8pari.



Artico Festival 2024 è stato realizzato dall'Associazione Culturale Switch On, coinvolgendo nell’organizzazione più di sessanta persone tra staff e volontari. L’evento si è svolto in collaborazione con il Comune di Bra, con il contributo della Fondazione CRC nell’ambito del bando POP e di Banca CRS - Cassa di Risparmio di Savigliano e con il sostegno di Nova Coop, dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e Cambieri.it. L’artwork è a cura di Ortica Studio.



Artico Festival dà appuntamento al 2025, mentre questo autunno vedrà il ritorno della rassegna autunnale Artico Club.