Motociclismo: Stefano Leone in evidenza nella seconda prova del campionato europeo di velocità in salita

Il 15 e 16 di giugno si è disputata a Julbach, in Austria, cittadina situata a circa quaranta chilometri da Linz, la seconda prova del campionato Europeo di Velocità in Salita, al quale prende parte il saviglianese del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo Stefano Leone.

La gara austriaca, alla quale assiste sempre un grande pubblico, forse il più entusiasta ed il più “caldo” della stagione, che non è mancato nonostante il maltempo, consiste in un percorso molto particolare, con curve veloci, spezzate però da un tornantino lentissimo, da

prima marcia, situato all’incirca verso la metà del percorso, che obbliga ad una ripartenza quasi da fermo, prima di un tratto in forte pendenza.

Il centauro saviglianese ha sfiorato il podio nella classe Supersport 300 portando la sua Yamaha R3 alla quarta posizione mentre nella gara riservata alle 250 si è classificato sesto alla guida dell’Aprilia 250 RS.

Ecco il suo racconto:

"Questa gara sarebbe veramente bella se non fosse per il tornantino estremamente stretto che penalizza molto i piloti pesanti con piccole cilindrate, come me, perché si trova proprio all'inizio di una salita molto ripida. Purtroppo le piogge di questo periodo mi hanno costretto a saltare tre salite di prova su sei. Sono riuscito comunque ad ottenere un quarto posto nella Supersport 300, in sella alla mia Yamaha R3, ma ho purtroppo perso il podio per un secondo; nonostante abbia abbassato il mio best lap di due secondi.

Con l’Aprilia RS 250 ho invece conquistato la sesta posizione nella sua categoria, migliorando i tempi dell'anno scorso, grazie ad una buona rapportatura del cambio.

Julbach, nonostante il maltempo, si è riconfermata la gara con il pubblico più entusiasta e caldo della stagione".