"Grazie ai nostri elettori e ai candidati, Forza Italia perno essenziale della coalizione regionale"

Gentilissimo Direttore,

a nome personale e di tutti i tesserati monregalesi vorrei ringraziare i nostri elettori e i candidati della provincia di Cuneo che hanno dato la Loro disponibilità per la lista di Forza Italia alla competizione Regionale.

Un sentito ringraziamento va anche a tutti coloro i quali si sono messi a disposizione "nelle retrovie" per supportare la campagna elettorale. Dopo di che, faccio i miei complimenti al Nostro Coordinatore Provinciale Franco Graglia per l'ottimo risultato raggiunto. Quasi 7.000 preferenze sono la dimostrazione dell' impegno e della serietà profusa in questi anni sul territorio con abnegazione e concretezza.

Il dato politico è molto chiaro: ha premiato la linea intrapresa dal Presidente Cirio, persona dotata di qualità straordinarie che ha indicato la linea del buon governo e del buon senso.

La Provincia di Cuneo oggi ha la fortuna e la responsabilità di esprimere due assessorati di peso: quello all' Urbanistica, presieduto da Marco Gallo e quello all' agricoltura, assegnato a Paolo Bongiovanni. Ad entrambi porgo i miei complimenti ed i migliori auguri per un lavoro intenso e proficuo,manifestando,se ritenuto utile, disponibilità alla collaborazione ed alla condivisione per i rispettivi campi. Molte sono le tematiche che necessitano di risposte concrete, di cui, queste le più cogenti : l' approvazione definitiva della legge regionale n.7/2022 e la gestione del territorio in tema di urbanistica, la tutela della razza bovina piemontese e lo studio di nuovi bandi PSR per l' agricoltura. Il nostro partito si è attestato quasi al 10% nella regione, andando oltre il 10,50% nella nostra Provincia. Questo dimostra che "Forza Italia ha tenuto", perché è realmente un partito moderato, di unione ed essenziale per tutta la coalizione. Responsabilità, serietà, concretezza; queste sono le caratteristiche che servono per dare delle risposte ai Piemontesi ed alla Provincia Granda.

Il Commissario cittadino di Forza Italia Mondovì Giampiero Caramello