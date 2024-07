Il centrodestra albese promuove la nomina di Maurizio Marello come presidente del consiglio comunale

Gli otto consiglieri del centrodestra Carlo Bo, Emanuele Bolla, Lorenzo Barbero, Elisa Boschiazzo, Massimo Reggio, Domenico Boeri, Riccardo Spolaore e Daniele Sobrero, a margine della votazione per il Presidente del Consiglio comunale, hanno spiegato congiuntamente i motivi del voto a favore di Maurizio Marello per la Presidenza del Consiglio stesso.

"Nel 2019, dopo la vittoria del centrodestra, la presidenza dell’assemblea cittadina andò alla coalizione vincente. Oggi, a parti invertite, accettiamo che sia il centrosinistra a guidare il Consiglio comunale. La coalizione del Sindaco Gatto ha proposto come seconda carica del Comune il nome dell’ex sindaco Maurizio Marello. Come minoranza riteniamo nell’interesse di Alba che sia un bene che il giovane Sindaco Gatto venga affiancato dall’esperienza di un ex primo cittadino, vista anche la sua limitata esperienza amministrativa alla guida di una città complessa come la nostra".

Il messaggio prosegue: "Il nostro è un atto di responsabilità a favore della nostra città e, con la stessa logica, abbiamo indicato nella persona della Consigliera Elisa Boschiazzo la figura migliore per completare l’ufficio di presidenza nelle funzioni di vice. Ci auguriamo che la Giunta abbia la sensibilità di ascoltare con attenzione gli indirizzi espressi dal Consiglio, che è molto autorevole e saprà senza dubbio contribuire con l’esperienza al bene della città”.