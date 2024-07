Monchiero, insediata la nuova Amministrazione guidata da Filippo Costa

Martedì 25 giugno alle ore 21.00 si è tenuto il Consiglio di insediamento della nuova Amministrazione, nell’atmosfera della sala consigliare il sindaco Filippo Costa ha consegnato alle donne della nuova amministrazione e del personale comunale un omaggio floreale.

Nominata la Giunta composta da:

Mauro Bernocco - Assessore/Vicesindaco con deleghe all’agricoltura ed attività produttive, ambiente e sport;

Davide Milano - Assessore con deleghe alle manifestazioni, politiche alla famiglia e cultura;

Il sindaco ha mantenuto le deleghe a bilancio, tributi, edilizia privata e lavori pubblici

Ad ogni consigliere sono state attribuite le seguenti collaborazioni operative:

Stefania BALBI – politiche giovanili e tutela animale

Renata BERNELLI – servizi scolastici e turismo

Giovanni BOSCHIS - bilancio e sport

Silvia BOSONE – cultura ed ecologia

Romano CAGNOTTI – protezione civile ed efficientamento energetico

Gian Franco CLERICO – agricoltura e frazioni

Rosangela CONTERNO – volontariato e sociale

Walter ROVELLA – manifestazioni e rapporti con attività produttive

Sono state presentate le linee programmatiche del mandato e sono stati eletti i consiglieri componenti delle varie commissioni.

Commissione elettorale

Componenti effettivi: Bernelli, Balbi e Cagnotti

Componenti supplenti: Conterno, Boschis e Rovella

Commissione agricoltura

Boschis e Bernocco

Commissione aggiornamento elenchi dei Giudici Popolari

Bosone e Clerico

Rappresentante presso l’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo”

Boschis Giovanni

Dopo l’approvazione di tutte le proposte di delibera da parte del Consiglio, il sindaco con emozione ed orgoglio si è rivolto ai presenti ringraziando tutti i monchieresi per l’opportunità datagli di mettersi al servizio di Monchiero ricordando la numerosa affluenza al voto e la buona suddivisione delle singole preferenze ai consiglieri.

Si è poi rivolto a consiglieri ed assessori ringraziandoli per la determinazione e la convinzione con cui hanno accettato di costruire la nuova amministrazione ed al personale del Comune che, sotto la guida del V. Segretario Antonella Marenco, lo hanno preso per mano ed aiutato sin dal primo momento. Un elogio anche al sindaco uscente per quanto realizzato e per l’aiuto concreto che ha offerto sin da subito.

Si è soffermato sulla parola “insieme” sottolineando che tutta la nuova amministrazione è aperta al dialogo e pronta ad accettare ogni suggerimento, ribadendo che il primo obbiettivo è creare armonia e partecipazione alla vita del paese chiedendo l’aiuto di tutti.

In conclusione ha ringraziato la moglie Luisa ed i figli Matilde e Giacomo per il sostegno costante ed i genitori Clelia ed Ezio per aver trasmesso con il loro esempio l’amore per Monchiero.

Si sono poi susseguiti gli interventi del vicesindaco Bernocco, dell’assessore Milano e del consigliere Boschis che hanno ribadito il loro impegno e ringraziato i monchieresi e le loro famiglie.

Al termine del consiglio il sindaco ha offerto un momento conviviale sulla piazzetta antistante il Municipio alle oltre cento persone intervenute.