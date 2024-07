Futuro polo scolastico di Cuneo, il cantiere procede: si lavora anche di domenica

Le scuole superiori in fase di costruzione in Granda, finanziate con i fondi del PNRR, dovranno essere pronte per la primavera del 2026. Tempi serrati e difficili da rispettare, a maggior ragione se ci si mette il maltempo, che non dà tregua all'estate cuneese e che, inevitabilmente, sta creando problemi e rallentando l'avanzamento dei cantieri.

Nonostante ciò, i lavori per realizzare il futuro polo scolastico del capoluogo, in costruzione al posto dell'ex Provveditorato agli Studi, in corso De Gasperi, abbattuto nel novembre del 2023, procedono secondo il cronoprogramma e le interruzioni causate dalle perduranti condizioni di maltempo non hanno creato particolari criticità.

Si lavora anche di domenica per stare nei tempi. Ieri, dal cantiere, che abbiamo fotografato, provenivano rumori di macchinari, non visibili perché schermati dai teli.

Dalla Provincia informano che le strutture della palestra verranno completate entro questa settimana, così come si sta completando il getto del secondo solaio della scuola. Entro la fine dell'estate verranno completate le strutture e si darà avvio alla realizzazione delle tamponature e degli impianti.