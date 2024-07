Lavori al Guala di Bra, si lavora a gran ritmo: quasi terminata la struttura della nuova scuola

Lavori e scadenze dettate dal PNRR, che incombono sulle opere di edilizia scolastica di indirizzo superiore della nostra provincia, da Cuneo a Bra a Mondovì.

In particolare, ci sarebbero dei ritardi in quella di Cuneo, nonostante si lavori anche di domenica. Il maltempo e le piogge degli ultimi due mesi hanno inevitabilmente rallentato l'avanzamento dell'opera.

Così non è per il Guala di Bra, su progetto anch'esso dello studio Kuadra di Cuneo, come il nuovo polo scolastico del capoluogo.

Il Guala avanza come da cronoprogramma: a livello strutturale è in fase di ultimazione l'ultimo piano dell'edificio. Subito dopo si inizierà con la parte impiantistica.

"Come Provincia siamo soddisfatti dell'evoluzione dei lavori di edilizia scolastica a Bra", commenta Davide Sannazzaro, consigliere delegato. Il nuovo Guala è assolutamente allineato con il cronoprogramma. Presto inizieremo la parte strutturale dell'adiacente palestra".

Per quanto riguarda la palestra in costruzione, quella del Velso Mucci, a giorni si procederà con la demolizione dell'edificio esistente. Quello che sorgerà, su progetto dell'Marcello Lusso, avrà un impatto estetico me­no pesante sul centro storico; sarà accessibile e quindi utilizzabile anche dalle società sportive del territorio.

"Desidero ringraziare gli uffici del Comune di Bra - conclude Sannazzaro - per la collaborazione in questa fase di predisposizione della documentazione inerente questa operazione delicata, essendo in centro abitato, e che ha bisogno di molta attenzione sia sulla movimentazione materiali che sull'organizzazione della viabilità. Siamo dunque molto soddisfatti del lavoro fatto fino ad ora: la collaborazione tra enti e ditte sta funzionando bene".