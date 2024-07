Una marea di oltre 400 bambini ha invaso l'oratorio Don Bosca di Saluzzo per l'Estate Ragazzi

Una marea blu, come le magliette indossate da oltre 400 bambini, ha invaso l'Oratorio Don Bosco di Saluzzo durante quattro settimane in amicizia tra giochi, divertimento, riflessioni e anche momenti di preghiera.



I ragazzi e le ragazze con bambini e bambine dai 6 ai 14 anni, provenienti da Saluzzo e paesi limitrofi, hanno partecipato a “Un mondo di emozioni” così come il titolo e il filo conduttore dell’Estate Ragazzi edizione 2024 ispirato al film “Inside out” in cui si esplorano le emozioni.



A guidarli le salesiane suor Angiolina e Alice e don Dario Ruà assieme a più di 80 animatori e coordinatori, con una ventina di volontari, hanno reso possibile tutto questo, dedicandosi con passione e entusiasmo ai giovani e bambini partecipanti.



Anche se il meteo non è stato molto clemente, nelle giornate piovose i partecipanti sono stati intrattenuti nei locali della bocciofila e tra i saloni e il porticato dell’oratorio Don Bosco, per poi esplodere di gioia ed energia nelle rare giornate di sole, tra escursioni e piscina.



A trovarli in bocciofila è andato anche il neo sindaco di Saluzzo Franco Demaria.



Mercoledì 5 luglio è prevista la Festa dei Ragazzi al Pala Crs (Foro Boario) in via don Soleri e giovedì 6 luglio la gita al Santuario di Valmala, con tutti i gruppi coinvolti.



La sera di venerdì 5 luglio per la grande festa finale saranno coinvolti anche i genitori: sono attese oltre 800 persone.



Il piazzale dell’oratorio si riempirà di tavole imbandite, dove ciascuno porterà il cibo che desidera da condividere nella cena in compagnia all’insegna della convivialità e dell’amicizia.



Per chi lo desidera l'Oratorio mette a disposizione un piatto di pasta al costo di 3 euro.



Ad animare in musica la serata è stato scelto Andrea Caponnetto, da due anni energica voce della Festa Diocesana a Colle Don Bosco che si tiene, come da tradizione, il martedì dopo Pasquetta.



Un ospite speciale che promette di far cantare e ballare grandi e piccini con il suo coinvolgente format-gioco "Figli delle stelle".



In consolle il dj Niko del circuito Movin’ On.



Per una grande festa tra musica, piccolo spettacolo dei bambini e animazioni per tutti con l’immancabile foto ricordo di gruppo che immortalerà tutti i 400 partecipanti.



Prenotazioni in Oratorio Don Bosco entro giovedì 4 luglio.