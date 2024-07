Raduno Alpini d'Oc, Busca passa il testimone a Gaiola

Sono passate poche ore dai festeggiamenti per il 12esimo Raduno degli Alpini d’Oc culminata a Busca domenica 30 giugno.



Come da tradizione la manifestazione ha avuto inizio già dal sabato, 29 giugno scorso, con la tradizionale staffetta alpina. Partita dal Sacrario di San Maurizio di Cervasca, la fiaccola scortata dagli atleti del Gruppo Sportivo ANA di Cuneo ha reso omaggio ai monumenti di San Michele di Cervasca, Cervasca, San Rocco di Bernezzo, San Bernardo, Passatore, di San Pietro Del Gallo e San Chiaffredo, per poi arrivare in Piazza della Rossa.



La domenica a Busca un gran numero di alpini ha reso onore a tutti coloro che hanno sacrificato le loro giovani vite per conquistare la libertà e che, costretti, hanno dovuto prendere parte alla grande sciagura dell’umanità, la guerra. Il Sindaco Ezio Donadio e tutti gli altri intervenuti hanno sottolineato come sia fondamentale tramandare il ricordo di quei sacrifici e insegnare la pace.





Ecco di seguito tutti i gruppi del Comitato Alpini d’Oc presenti: Aisone, Beinette, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Busca, Caraglio, Castelletto Stura, Ceretto di Costigliole, Cervasca, Chiusa Pesio, Confreria Cuneo e Cuneo centro, Demonte, Dronero, Entracque, Gaiola, Limone Piemonte, Madonna dell'Olmo ,Peveragno, Pietraporzio, Rota Chiusani, Robilante, Riforano, San Benigno, San Damiano Macra, San Rocco Castagnaretta, Spinetta, Tarantasca, Vernante, Vignolo, Vinadio.



Dopo la consegna della cittadinanza onoraria al 2° Reggimento Alpini da parte del Comune di Busca, le celebrazioni sono poi proseguite con l'accensione del tripode e l'alzabandiera.

Sono poi seguite le allocuzioni delle autorità presenti e, per concludere, si è esibita la Fanfara della Brigata Alpina Taurinense.







A raccogliere il testimone della manifestazione è stato il gruppo Alpini di Gaiola, che ha sfilato in coda al corteo. Sarà quindi il piccolo paese ai piedi della valle Stura ad ospitare il 13esimo Raduno Alpini d'Oc, il prossimo anno. “Sicuramente un grandissimo evento per Gaiola – commentano dall'Amministrazione - che vedrà impegnati sin d'ora nell'organizzazione, oltre all'Amministrazione Comunale, tutte le associazioni ed i volontari del nostro paese”.