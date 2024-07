Al NUoVO di Cuneo lo spettacolo per bimbi "Il Gatto con gli Stivali"

Lunedì 8 luglio, alle ore 17.30, al NUoVO - ex Nuvolari protagonista sarà la storica Compagnia Pupi di Stac di Firenze, con una divertentissima versione de “Il Gatto con gli Stivali”.

Assisteremo alla storia di Beppino il figlio minore del mugnaio che ha avuto in eredità soltanto un gatto e non se ne dà pace. Ma l’animale, parlante e molto furbo, si mostra subito ben determinato, si mette vestito di tutto punto, con un bel paio di stivali, e comincia a darsi da fare per il suo padrone, facendo l’impossibile perché riesca a sposare la bella principessa. Secondo voi ci riuscirà? Non vi resta che venire a vederlo con i vostri occhi.

Età consigliata dai 4 anni, Biglietto Unico euro 4,00, Gratuito sotto i tre anni

I biglietti saranno disponibili al botteghino a partire da 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

In caso di maltempo lo spettacolo sarà annullato