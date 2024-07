Pilates e cultura al Castello di Cardé, sabato 6 luglio alle 10

Il castello di Cardé ospita, sabato 6 luglio una speciale sessione di pilates, seguita da una visita guidata del castello.

L’evento, organizzato da Asd Relevè fa parte del progetto 'Octavia in Movimento' finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, rappresenta un’opportunità unica per coniugare attività fisica e scoperta culturale in un contesto storico di grande fascino.

I partecipanti sono invitati a ritrovarsi alle 9,45 in piazza Don Virginio Marchese, da dove si procederà verso il castello per iniziare la mattinata con una sessione di pilates all’interno del suo suggestivo salone degli affreschi.

A seguire, sarà offerta una visita guidata per esplorare le meraviglie e la storia del castello, arricchendo l’esperienza di benessere con un tocco culturale.

L’assessore a Cultura, Sport e Turismo di Cardè, Alessandro Ponsi, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di ospitare questo evento al castello di Cardé, un’iniziativa rivolta a tutte le fasce d’età che permette di promuovere uno stile di vita sano e attivo, mentre valorizziamo il patrimonio storico del nostro territorio.

Unire il pilates con una visita guidata permette ai partecipanti non solo di prendersi cura del proprio corpo, ma anche di riscoprire un pezzo importante della nostra storia locale.”

Questo evento è un’occasione per il pubblico di sperimentare un modo innovativo di vivere i luoghi storici, offrendo un’esperienza integrata di benessere e cultura.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare Asd Relevè al numero 340-8307158 o via email all'indirizzo releveasd@hotmail.com.

Il castello di Cardé, inaugurato e restituito alla comunità l’estate scorsa, con la sua atmosfera storica offre un ambiente unico per questa esperienza, combinando l’armonia del movimento con la bellezza architettonica.

L’ evento si preannuncia come un appuntamento imperdibile per chi desidera vivere un sabato all'insegna del benessere e della scoperta.