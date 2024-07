Quanti eventi a Pian Munè nel fine settimana!

Doppio appuntamento per il fine settimana a Pian Munè.

Sabato 6 luglio il Sentiero Interattivo tutto d'un fiato!

Ci troveremo tutti insieme all'arrivo della seggiovia in quota per un'avventura alla scoperta dei nuovi percorsi che sono stati ricavati da antichi sentieri di montagna. Faremo una magnifica avventura alla ricerca delle marmotte partendo dal sentiero del Verde Po arrivando poi alla Cava Abbandonata dove cercheremo di scovare l'antica Pietra Verde che veniva estratta proprio qui, infine, passando dal sentiero del Lupo con i suoi magici animali di legno, osserveremo la misteriosa e affascinante pineta del Bosco della Trebulina. Questo sentiero sarà sempre percorribile sia in salita che in discesa, utilizzando la seggiovia per salire.

La camminata potrà essere svolta o alle ore 10 o alle ore 14. La camminata ha una durata di circa 2 ore; saranno necessari degli scarponcini da Trekking. Adatta a tutti purchè camminatori, la camminata è in discesa

Quota di partecipazione 15 euro a famiglia\coppia Salita in seggiovia BAMBINI gratis\ ADULTI 5 euro





Domenica 7 luglio "Un bosco di lucciole: andiamo a cercarle insieme?"

L'appuntamento è nel nostro Bosco della Trebulina, un luogo che al chiaro di luna ci donerà un atmosfera magica e fatata. Si andrà insieme alla ricerca delle lucciole, abitanti del bosco che lo rendono luminoso e magico. Sarà una serata perfetta per famiglie con bambini avventurosi ma anche per coppie che desiderano passare una serata romantica ed alternativa. Riuscuremo a trovare le magiche lucciole? venite a scoprirlo!

Prima della passeggiata potrete gustarvi una magnifica cena tipica al rifugio in compagnia. Potrete cenare alle ore 19 o alle ore 20.15

la camminata ha inizio alle ore 21.30

Quota di partecipazione camminata 15 euro a famiglia/coppia Cena adulti 20 euro - Cena bambini 10 euro

PER INFO E PRENOTAZIONI:

+328 6925 406

SCOPRI TUTTI I NOSTI EVENTI E GLI ITINERARI TREKKING SUL NOSTRO SITO: www.pianmune.it