Asilo San Giuseppe e Asilo Regina Margherita: una giornata per crescere insieme

Anche quest' anno le maestre delle scuole materne San Giuseppe e Regina Margherita hanno organizzato una giornata di "circle time" (attività volta all’inclusione) tra i loro bimbi.

Questa volta gli ospiti sono stati i bimbi grandi del San Giuseppe di corso Piemonte. "E' stata una giornata all'insegna di nuove amicizie, collaborazione e condivisione - affermano le insegnanti - Parole chiave per una crescita insieme".

"Grazie alle gentili maestre per la loro disponibilità e alle cuoche per la gradita sorpresa. Ringraziamo tutto il Cda, per averci dato la possibilità di organizzare questa giornata".