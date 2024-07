Domenica 7 luglio alle 19, Piero Fraire nel servizio video su Italia1 di Beppe Gandolfo per Studio Aperto Mag

Un ampio servizio realizzato dal noto giornalista piemontese per raccontare una delle eccellenze più amate del cuneese.

Le riprese, effettuate presso la rinomata Azienda Agricola l’Asparago Dolce di Revello, racconteranno attraverso la voce di Piero Fraire, e le immagine del paradiso in cui coltiva i suoi Asparagi Dolci di Revello e tutti gli altri suoi ortaggi, le fatiche e le soddisfazioni che occorrono in ogni periodo dell’anno per coltivare in modo naturale i prodotti della terra e per ottenere frutti pieni di salute e di bontà. Un lavoro immenso! ma che Piero e Romana svolgono con passione ogni giorno, e ne sono così orgogliosi che hanno contagiato tutta la troupe di Mediaset.

Non perdete la puntata, che andrà in onda questa domenica, 7 luglio alle ore 19, su Italia1 con un ampio servizio realizzato dal noto giornalista piemontese Beppe Gandolfo per Studio Aperto Mag.