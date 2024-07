Confcommercio, agevolazioni per l’acquisto di macchinari e attrezzature

Il rinnovo di macchinari e attrezzature è da sempre un problema per piccole e micro imprese, queste ultime spesso formate da un’unica persona, il titolare, in particolare per gli agenti e rappresentanti di commercio.

La Nuova Sabatini è un interessante strumento di finanziamento che si propone di agevolare l’acquisto di macchinari e attrezzature per le Pmi operanti in tutti i settori, ad eccezione delle attività finanziarie ed assicurative.

Le linee di intervento riguardano le agevolazioni per investimenti in beni strumentali, investimenti 4.0 e green.

Le richieste di agevolazione possono essere presentate esclusivamente via pec agli istituti bancari ed agli intermediari finanziari convenzionati, come Confirete, concludendo l’investimento entro il dodicesimo mese dalla stipula del contratto.

“La Nuova Sabatini - interviene Arcangelo Galante, presidente del Sindacato Agenti e Rappresentanti di Commercio Fnaarc-Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – è uno strumento di finanziamento molto interessante, in particolare per gli agenti e rappresentanti di commercio, essendo l’auto, per esempio, il loro ufficio, ma con una ridotta deducibilità per l’aumento della quale da parte del Governo Fnaarc-Confcommercio si batte da sempre”.

“Invito gli Agenti e Rappresentanti di Commercio – conclude Galante – a rivolgersi agli uffici di Confirete presso le Ascom territoriali di Confcommercio della provincia di Cuneo, nei quali troveranno personale qualificato in grado di rispondere alle necessità della categoria”.