Traffico rallentato a Barge per un Tir in difficoltà a causa di un guasto all'impianto dei freni

Intervento dei Vigili del Fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 3 luglio, intorno alle ore 18 in via Cuneo a Barge per l’allarme scaturito a causa del surriscaldamento all’impianto frenante di un mezzo pesante che trasportava un carico di acqua minerale.

L’autista, prontamente, ha provveduto a cospargere la parte interessata con il contenuto di un estintore in dotazione, così che all’arrivo dei pompieri la situazione era sotto controllo.

Sul posto anche una pattuglia di carabinieri della locale stazione per smistare il traffico che, inevitabilmente, ha subito alcuni rallentamenti.