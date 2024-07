Valorizzate a lungo termine il vostro condominio scegliendo il riscaldamento giusto

La Qubo s.r.l. è una società specializzata nella climatizzazione, che offre consulenza e vendita di prodotti e impianti di alta qualità e tecnologia. L'azienda si basa su una lunga esperienza nel settore e collabora con importanti partner quali l'azienda Hoval.

Hoval è un'azienda specializzata in soluzioni avanzate per il riscaldamento e il benessere ambientale, impegnata nella sostenibilità e nell'efficienza energetica. Con oltre 50 anni di esperienza, si distingue per l'innovazione tecnologica e la riduzione dell'impatto ambientale. La nuova sede, certificata Minergie e CasaClima Classe A, rappresenta un modello di efficienza energetica. Casa Hoval promuove ambienti confortevoli e sostenibili, collaborando con partner qualificati per sviluppare edifici industriali in Classe A.

Con le soluzioni Hoval proposte dall'agenzia Qubo Clima per la provincia di Cuneo, potete godere di un comfort abitativo garantito e di costi contenuti, grazie all'uso di fonti di energia rinnovabile.

Perché scegliere il riscaldamento giusto per il vostro condominio?

Il riscaldamento è una delle voci di spesa più importanti per le abitazioni multifamiliari, per i condomini e influisce anche sul valore della proprietà e sulla qualità della vita degli occupanti. Scegliere il riscaldamento giusto significa non solo risparmiare sulle bollette, ma anche garantire un elevato livello di comfort per tutti, attraverso il riscaldamento degli ambienti, la purificazione dell'aria e la fornitura di acqua calda in quantità adeguata. Inoltre, scegliere il riscaldamento giusto significa anche contribuire alla tutela dell'ambiente, riducendo le emissioni di CO2 e sfruttando le fonti di energia rinnovabile.

Come scegliere il riscaldamento giusto per il vostro condominio?

Per scegliere il riscaldamento giusto per il vostro condominio, dovete tenere conto di diversi fattori, come le caratteristiche dell'edificio, le esigenze degli occupanti, le normative vigenti e le opportunità di incentivi. Non è una decisione facile, ma potete contare sull'aiuto di esperti qualificati, che vi sapranno consigliare la soluzione più adatta al vostro caso. Tra questi, ci sono i professionisti di Qubo Clima, l'agenzia per la provincia di Cuneo che vi propone le soluzioni Hoval, leader nel settore del riscaldamento.

Quali sono le soluzioni Hoval proposte da Qubo Clima per il vostro condominio?

Le soluzioni Hoval proposte da Qubo Clima per il vostro condominio sono attentamente progettate per semplificare la distribuzione del calore e ridurre i costi, grazie all'uso di tecnologie innovative e di fonti di energia rinnovabile. Sia che si tratti di un progetto di costruzione ex novo o di un intervento di riqualificazione, potete scegliere tra una vasta gamma di prodotti, come le pompe di calore, le caldaie a condensazione, i sistemi solari termici, i recuperatori di calore e i sistemi di regolazione. In questo modo, potete valorizzare a lungo termine il vostro condominio, garantendo un futuro comfort abitativo e dei costi ben definiti.

Quando scegliere il riscaldamento giusto per il vostro condominio?

Non aspettate che arrivi l'autunno per pensare al riscaldamento del vostro condominio. Adesso è il periodo giusto per iniziare a valutare le soluzioni Hoval proposte da Qubo Clima per la provincia di Cuneo, e approfittare delle offerte e degli incentivi disponibili. Contattate Qubo Clima per richiedere una consulenza personalizzata e un preventivo gratuito, e scoprite come migliorare il vostro condominio con il riscaldamento giusto.

Scoprite di più sui prodotti idonei per riscaldare, ventilare e raffrescare condomini

UltraGas ® 2 (125-450) | Modello 2021

Caldaia a condensazione a gas assolutamente ingegnosa per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria. Installabile a pavimento e dotata di regolazione in continuo della potenza e sistema di regolazione Hoval TopTronic® E.

Campo d'impiego: case plurifamiliari, edifici commerciali, edifici per uffici e ad uso industriale, scuole e impianti sportivi, hotel - per nuove costruzioni e risanamenti.

Belaria ® fit (53, 85) | Modello 2023

Pompa di calore aria/acqua modulante a struttura compatta per installazione esterna. Per riscaldamento e raffrescamento in cascate comprendenti fino a 16 macchine.

TransTherm ® aqua L (1-10 - 1-50)

Stazione pronta all'allacciamento, per il riscaldamento di acqua potabile in base al principio del caricamento ad accumulo. Con scambiatori di calore a piastre in acciaio inossidabile, saldobrasati a rame. Sistema di regolazione TopTronic® E installato.

Campo d'impiego: elevato fabbisogno di acqua calda. Combinazione con accumulo CombiVal E o CombiVal C - per nuove costruzioni e risanamenti.

QUBO S.R.L.

Sede in Via del Castellino 21/B

12080 Vicoforte (CN)

Sito internet: https://www.quboclima.it/

Tel Commerciale: 375-8223828

Tel Assistenza: 375-8223829

Mail: agenziaqubo@gmail.com